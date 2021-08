Generation Z – Sie sind die Teenager und jungen Erwachsenen von heute, die in einer Welt der Technologie, der sofortigen Kommunikation und der sofortigen Befriedigung aufgewachsen sind. Obwohl ihr Geburtsjahr umstritten ist und verschiedene Forscher zwischen 1995 und 2001 schwanken, neige ich dazu, Pew Research zuzustimmen, die behaupten, dass die Generation Z zwischen 1997 und etwa 2012 geboren wurde. Es erübrigt sich zu erwähnen, dass sie aufgrund ihrer Jugend immer noch dabei sind, sich zurechtzufinden, und dass Unternehmen, Marketingfirmen und natürlich auch politische Parteien immer noch dabei sind, herauszufinden, wie sie ticken.

Ich wurde 2016 auf die Generation Z aufmerksam, als ich erfuhr, dass diese Teenager laut einer britischen Studie des Marketingunternehmens The Gild die konservativste Generation seit dem Zweiten Weltkrieg sein werden. Für mich war das sehr interessant, wenn man bedenkt, wie unerbittlich links die Millennials waren, und wie wir wissen, zeigen Generationentrends, dass jüngere Altersgruppen eher nach links als nach rechts driften. Könnte dies ein Licht am Ende des Tunnels sein? Ein mögliches Ende der verrückten PC-Brigade und ihrer militanten „Toleranz“, die durch die Gesellschaft marschierten und jeden, der anderer Meinung war als sie, beschimpften und dämonisierten? Nun, vielleicht.

Aber dann erinnerte ich mich wieder daran, dass es sich um eine kleine Stichprobe handelte und die Umfrage freiwillig war, was Zweifel an der Genauigkeit der Ergebnisse aufkommen lässt. Nichtsdestotrotz gab es weitere Untersuchungen, die in eine ähnliche Richtung wie die Gild-Umfrage gingen und darauf hindeuteten, dass die nächste Generation ein Kontingent von kleinen Rechten war. Es wurde angenommen, dass die Generation Z unternehmerischer ist als ihre älteren Geschwister aus der Millennium-Generation und dass es sich um eine entspannte, individualistische Gruppe handelt, die eher darauf bedacht ist, der nächste virale Hit zu werden und damit Geld zu verdienen, als sich die Achselhaare zu färben und über die bereits erreichte Gleichberechtigung zu schreien.

Im Januar dieses Jahres wurde jedoch eine Studie von Pew Research veröffentlicht, die das Gegenteil zu belegen schien. Laut Pew hat die Generation Z in den USA offenbar ähnlich linke Ideale wie die Millennials. Die Studie ergab, dass die Generation Z von allen Generationen am ehesten bereit ist, jemanden mit geschlechtsneutralen Pronomen zu bezeichnen, und am ehesten jemanden kennt, der sich weder als Mann noch als Frau identifiziert. Sechs von zehn von ihnen sind der Meinung, dass Formulare geschlechtsneutrale Optionen anbieten sollten. Sie sind auch die Generation, die gleichgeschlechtlichen Ehen und Beziehungen am meisten zustimmt. Pew hat auch herausgefunden, dass sie am ehesten glauben, dass die Ehe zwischen verschiedenen Rassen und die Vielfalt gut für die Gesellschaft sind, und die meisten von ihnen befürworten die Proteste gegen die NFL-Hymne. In Bezug auf den Klimawandel haben sie eine ähnliche Einstellung wie die Millennials, und interessanterweise ist die Generation Z sogar noch häufiger als die Millennials der Meinung, dass die Regierung mehr tun sollte, um Probleme zu lösen, als sie es tut.

Darüber hinaus ergab die Studie, dass nur 30 % der Generation Z glauben, dass Trump gute Arbeit leistet.

Bis zu diesem Zeitpunkt hatten sich die überwiegend linken Mainstream-Medien relativ ruhig über die Generation Z verhalten. Schließlich waren sie, mit Ausnahme von David Hogg, nicht wirklich als Wegbereiter für den sogenannten „Progressivismus“ in Erscheinung getreten. Als jedoch diese Studie veröffentlicht wurde, stürzten sie sich darauf und behaupteten, die Generation Z sei eine neue Welle von Wählern der Demokraten, die Republikaner sollten sich in Acht nehmen, und die Zukunft sei ein regelrechter liberaler Tsunami. Was also ist los?

War das scheinbare Licht am Ende des Tunnels eine komplette Täuschung? Steht uns eine weitere Generation von Kriegern der sozialen Gerechtigkeit bevor, die lieber unter der Fuchtel eines allumfassenden sozialistischen Staates stehen, als sich in einer kapitalistischen Demokratie frei zu bewegen? Die Medien schienen jedenfalls so zu tun, als ob dies der Fall wäre. Aber die Sache ist die: Die Pew-Studie befasste sich nur mit sozialen Fragen, was nur die halbe Wahrheit ist, wenn es darum geht, die politische oder ideologische Ausrichtung einer Person zu bestimmen. Wie die Generation Z steuerliche Fragen sieht, wurde nicht angesprochen, und die einzige Erwähnung ihrer Meinung zur Rolle der Regierung war die Frage, ob die Regierung mehr tun sollte, um Probleme zu lösen.

Das bedeutet nicht notwendigerweise eine große Regierung, sondern eine effektive Regierung, zumal eine unverhältnismäßig große Zahl der Generation Z, die sich als Republikaner identifizieren, ebenfalls der Meinung ist, dass die Regierung mehr tun sollte, um Probleme zu lösen. Die Umfrage gibt nicht an, welche Probleme die Regierung tatsächlich lösen sollte, und da sie sich speziell auf die USA bezieht, wo z. B. fehlende Krankenversicherungen und lähmende Schulden für Studiendarlehen viele Probleme verursachen, gibt es für beide Seiten gute Argumente, dass die Regierung den Bürgern in diesen Bereichen helfen sollte.

Wie denkt die Generation Z über Geld?

Sind sie eine Generation von Stalinisten oder sind sie der leibhaftige Ronald Reagan? Nun, diese Generation ist während der globalen Finanzkrise aufgewachsen. Sie hat gesehen, was sie den Millennials und ihren Eltern angetan hat, und hat daher einen Sinn für Sparsamkeit und den Wunsch entwickelt, für die Zukunft gerüstet zu sein. Sie haben ein stärkeres unternehmerisches Denken als die Millennials, wahrscheinlich weil sie nicht von Helikopter-Eltern geplagt wurden und mit dem Internet aufgewachsen sind.

Das heißt, ihre Berühmtheiten sind Selfmademarks und leben eher in den Hallen von YouTube und Instagram als in Hollywood und der Popmusik.

Anstatt zu erwarten, dass eine Art elterliche Behörde alles für sie tut, wie es Millennials tun, wollen die Generation Z der nächste Pewdiepie sein und sind bereit, die Arbeit dafür selbst zu übernehmen. Laut einer Studie des Center for Generational Kinetics aus dem Jahr 2017 planen Studenten der Generation Z beispielsweise, „während des Studiums zu arbeiten, keine persönlichen Schulden zu machen und für den Ruhestand zu sparen.“ Tatsächlich haben 12 % bereits mit dem Sparen für den Ruhestand begonnen, und 21 % von ihnen hatten bereits vor ihrem zehnten Lebensjahr ein Sparkonto. Derzeit verdienen 77 % von ihnen ihr eigenes Taschengeld, indem sie „freiberuflich arbeiten, einen Teilzeitjob ausüben oder Taschengeld verdienen“. Mit anderen Worten: Sie sind praktisch veranlagt, steuerlich konservativ und wissen um die Gefahren eines fehlenden finanziellen Sicherheitsnetzes.

Diese Einstellung zeigt sich auch in einer globalen Studie von Deloitte, die herausfand, dass die größte Sorge der Generation Z der Besitz eines Eigenheims ist, im Gegensatz zu den Millennials, deren oberste Priorität das Reisen um die Welt ist.

Außerdem hatten die Z-Generationen das Internet buchstäblich von Kindesbeinen an. Das bedeutet, dass sie mit jeder nur denkbaren Beleidigung konfrontiert wurden und im Internet Dinge gesehen haben, die selbst den mutigsten Babyboomer schockieren würden – und das alles, bevor sie achtzehn Jahre alt waren. Sie sind im Feuer des gesetzlosen Wilden Westens der digitalen Welt geschmiedet worden. Ist es da verwunderlich, dass sie schon so früh ein stählernes Rückgrat entwickelt haben und so begierig darauf sind, ihren eigenen Weg zu gehen, denn die Hater können sie mal.

Und wie sieht es weltweit aus? Wird diese steuerlich konservative, unternehmerische Einstellung von der Generation Z überall geteilt? Nun, laut einer globalen Studie der International Federation of Accountants über die Generation Z in den G20-Ländern ist ihre Einstellung zur öffentlichen Politik entschieden nationalistisch, und ihre wichtigsten Anliegen sind typisch konservativ.

Unter den vierzehn Optionen für die öffentliche Politik nannte die Generation Z die Stabilität der Wirtschaft ihres Landes als wichtigstes Anliegen, gefolgt von der Qualität der Bildung und der Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen. Auf den letzten drei Plätzen liegen dagegen die Beseitigung der Einkommens- und Vermögensungleichheit, eine intelligentere und wirksamere Regulierung und die Verbesserung der Wirksamkeit internationaler Steuersysteme.

Mit anderen Worten: Im Gegensatz zu den Millennials bevorzugt die Generation Z wirtschaftlichen Konservatismus in der öffentlichen Politik und strebt nach beruflicher Stabilität, anstatt zu versuchen, große internationale Probleme zu lösen und den Traum um jeden Preis zu leben. Im Gegensatz zu den Millennials, die eher den Globalismus bevorzugen, hat dieselbe Studie ergeben, dass 51 % der Generation Z weltweit einen nationalistischen Ansatz in der öffentlichen Politik bevorzugen, während 32 % Globalismus und internationale Zusammenarbeit befürworten. Wie wir also sehen können, wäre es für die regressive Linke etwas leichtsinnig, die Generation Z allein auf der Grundlage der Pew-Research-Studie vorschnell in ihre Armee von Kriegern der sozialen Gerechtigkeit aufzunehmen. Zwar spiegelt die Studie, so würde ich sagen, ihre sozialen Einstellungen genau wider, aber das bedeutet nicht ganz das, was viele Leute denken.

Zumal nach Angaben der Hispanic Heritage Foundation 34 % der amerikanischen Gen Z 2016 für Trump waren und 20 % für Clinton.

Und während die Gen Z bei den Zwischenwahlen 2018 ein wenig in Richtung der Demokraten tendierte, sehen Sie sich die Daten der Exit Polls in den Swing States an. Die Mehrheit der Wähler zwischen 18 und 24 Jahren stimmte zwar für die Demokraten, aber in geringerer Zahl als die Millennials, was auf einen deutlichen Generationswechsel nach rechts hinweist. Abgesehen davon glaube ich nicht, dass die Konservativen die Generation Z für sich beanspruchen sollten, denn sie sind einfach nicht konservativ im traditionellen Sinne des Wortes. Sicherlich mögen sie Arbeitsplätze, die Wirtschaft und den Nationalismus gegenüber Steuern und Globalismus bevorzugen, aber sie sind immer noch unbestreitbar sozial liberal, weil das die Welt ist, in der sie aufgewachsen sind. Meiner Meinung nach ist die Generation Z, diese frechen jungen Leute, eine Gruppe, die man als klassische Liberale bezeichnen könnte.

Und damit meine ich nicht „liberal“ im Sinne des Wortes, das sich die amerikanische Linke angeeignet hat, um sich schmackhafter zu machen.Ich meine diejenigen, die in dem Sinne liberal sind, dass sie sich der Sicherung der Freiheit des Einzelnen widmen, indem sie die Macht der Regierung begrenzen. Das ist wahrer Liberalismus, und genau das sehen wir in der Generation Z. Wie sie wählen werden, bleibt abzuwarten. Vielleicht werden sie eine Generation von Wechselwählern sein.