Die Welt im Jahr 2050: Technologie der Zukunft

Von Dingen, die in der Luft liegen, bis hin zu neuen Dingen für unseren Körper – begleiten Sie mich, wenn wir das Jahr 2050 erkunden: Was wäre die Technologie der Zukunft? (Die Welt im Jahr 2050 – Zukunftstechnologie) Wir befinden uns im Jahr 2020, und wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, ist die Technologie unglaublich weit fortgeschritten, und wir machen Fortschritte, die die Dinge noch weiter vorantreiben können. Wir haben Autos, die viel sicherer sind als in den letzten zehn Jahren, und wir bauen sogar vollelektrische Autos, die helfen können, den Planeten zu retten. Es gibt sogar Pläne für selbstfahrende Autos und selbstfahrende Uber-Fahrzeuge, die die Zukunft des Verkehrs sehr spannend machen. Und das ist nur EINE Technologie, die wir in rasantem Tempo weiterentwickeln.

Was ist mit all den anderen, die es da draußen gibt? Wie wird die Technologie aussehen, wenn wir dem Jahr 2050 immer näher kommen? Fangen wir mit einer Technologie an, die wirklich schon sehr bald kommen könnte: Drohnen.

„Moment mal, Drohnen gibt es doch schon!“ und ja, das stimmt.

Aber meistens sind die Drohnen, die Sie sehen, klein und werden von Leuten gesteuert, die einfach nur Spaß haben wollen, oder sie werden derzeit vom Militär für Angriffe und Überwachung eingesetzt. Das ist alles sehr unterhaltsam, aber in der Zukunft könnten Drohnen ein integraler Bestandteil unseres täglichen Lebens sein. Wahrscheinlich haben Sie schon Sendungen gesehen, in denen darüber gesprochen wurde, dass Drohnen in ein paar Jahren die neuen Lieferdienste sein könnten.

Alles, von Pizza bis zu Amazon-Paketen und mehr. Und ganz ehrlich.

…das ist sehr wahrscheinlich. Drohnen können heute schon unglaublich ausgeklügelt sein, und einige Fernsehsendungen verwenden sie sogar für Rundum- und Luftaufnahmen beim Filmen, das ist sehr cool. Aber um Sendungen zu machen, müssten sie ein bisschen besser programmiert sein, denn menschliches Versagen wäre zweifellos ein großer Spielverderber.

Nicht, dass es im Moment unmöglich wäre, es ist eher eine Frage der Zahlen, der Logistik, der Kosten und der Sicherstellung, dass die Lieferungen selbst methodisch und sorgfältig durchgeführt werden. Schließlich ist es schon schlimm genug, wenn sich die Zusteller nicht genug um unsere Pakete kümmern, um sie einfach auf die Veranda zu werfen und dabei möglicherweise etwas kaputt zu machen – das Letzte, was wir brauchen, ist, dass das mit Drohnen passiert. Aber im Jahr 2050? Dann könnten wir nicht nur Drohnen haben, die unsere Pakete ausliefern, sondern wir könnten auch in den Himmel schauen und Drohnen sehen, die mit unglaublicher Geschwindigkeit und Genauigkeit überall hinfliegen, und die möglicherweise alle von KI gesteuert werden! Das Potenzial ist da, und bis dahin werden verschiedene Upgrades für Drohnen und ihre Programmierung sie zweifellos noch effizienter, langlebiger und schneller machen.

Und möglicherweise könnten sie nicht nur Menschen beliefern, sondern auch Notdienste leisten. Stellen Sie sich vor, eine Drohne würde lebenswichtiges medizinisches Material zu einem Krankenhaus bringen, um sicherzustellen, dass es nicht im Verkehr stecken bleibt. Oder eine Drohne, die einen wichtigen Konvoi bewacht, um die Leute vor Ort zu informieren, wenn es Probleme gibt? Es gibt viele Möglichkeiten, wie Drohnen unsere Welt beeinflussen könnten, die Frage ist nur, ob wir sie bis 2050 zulassen werden. Bleiben wir beim Thema Verkehr, ja?

Im Moment sind Züge eines der wichtigsten Verkehrsmittel in den Ländern, in denen wir leben.

Züge befördern Menschen und alle Arten von Gütern auf effiziente und zuverlässige Weise, weshalb sie schon seit Hunderten von Jahren im Einsatz sind. Aber …

wenn wir ehrlich sind, sind Züge zwar in gewisser Hinsicht effizient und zuverlässig, aber sie sind nicht gerade schnell. Vor allem, wenn es sich um Personen- und Güterzüge handelt.

Es kann LANGE dauern, bis sie ihr Ziel erreichen, und manchmal ist es logischer, andere Verkehrsmittel zu benutzen.

Deshalb entwickeln die Unternehmen spezielle Züge, die VIEL schneller fahren können. Sie kennen sicher die Magnetschwebebahn in Japan, aber andere wie Virgin Hyperloop versuchen, die Dinge noch weiter voranzutreiben. „Passagiere oder Fracht werden in das Hyperloop-Fahrzeug geladen und beschleunigen allmählich durch elektrischen Antrieb durch eine Niederdruckröhre. Das Fahrzeug schwebt mit Hilfe der Magnetschwebebahn über der Strecke und gleitet dank des extrem geringen Luftwiderstands über weite Strecken mit Fluggeschwindigkeit.

“ Science-Fiction? Wohl kaum, denn das erste Fahrzeug des Hyperloop wurde bereits getestet und hat sich bewährt, und für die nächsten Jahre sind einige größere Tests geplant. Und wenn das funktioniert, wird das Reisen durch das Land VIEL schneller sein. Wie viel schneller? Der Hyperloop soll Menschen mit einer Geschwindigkeit von etwa 600 Meilen pro Stunde durch die Röhren schießen lassen, die sie herstellen.

Das heißt, WENN es gelänge, die gesamten Vereinigten Staaten von Ost nach West (oder umgekehrt) zu durchqueren, könnte man das ganze Land in etwa 5 Stunden durchqueren.

Wenn man bedenkt, dass eine normale Zugfahrt oder eine Autofahrt VIEL länger dauern würde, ist das eine große Verbesserung. Stellen Sie sich vor, Sie könnten morgens an der Westküste etwas an die Ostküste schicken und wüssten, dass es dort ankommt, bevor der Tag zu Ende ist. Das ist ziemlich beeindruckend. Außerdem würden die Röhren unterirdisch verlegt, um die Tierwelt nicht zu stören, UND sie werden so gebaut, dass KEINE Kohlenstoffemissionen entstehen.

Stellen Sie sich vor, wir bekämen bis 2050 JEDEN von uns eine eigene, einzigartige KI.

Wir könnten anpassen, wie sie klingt, wie sie aussieht, und im Grunde einen besten Freund haben, der uns auf verschiedene Weise im Leben hilft. Sie könnte uns an Dinge wie Alexa erinnern, uns bei Hausaufgaben und in Studienfächern helfen, ein Wesen sein, an dem wir unsere Ideen abprallen lassen können, usw. Wenn sich DIESE Form der KI durchsetzt, könnten wir im Jahr 2050 in einer Utopie leben, in der KI uns hilft, besser zu sein. Bis sie revoltieren und wir I, Robot haben. Aber hey, wir sollten uns nicht mit unserem möglichen Untergang beschäftigen.

…zeigen wir eine andere Technologie, auf die VIELE Menschen hoffen…

Raumfahrt!!!! Ja, wenn man über das Jahrzehnt nachdenkt, in dem wir uns gerade befinden, die 2020er Jahre, dann ist das mit Abstand größte Ziel der Welt, zum Mars zu gelangen, und möglicherweise darüber hinaus.

Aber es geht nicht nur darum, dort zu landen, obwohl das eine krönende Errungenschaft für die Menschheit in diesem Jahrzehnt und in der letzten Zeit wäre. Wichtiger als die bloße Landung auf dem Mars ist jedoch die Möglichkeit, die erste menschliche Kolonie auf einem anderen Planeten zu gründen. Wir waren schon viele Male auf dem Mond, aber wir haben aus verschiedenen Gründen nicht versucht, dort zu leben. Der Mars scheint für viele der Ort zu sein, an den wir gehen können, um zwischen den Sternen zu leben. Und viele spekulieren, dass wir spätestens im Jahr 2030 (sofern es keine Rückschläge, Unfälle und andere Dinge gibt) nicht nur den Mars kolonisieren, sondern auch regelmäßig Shuttles dorthin fliegen lassen könnten, damit die Menschen den roten Planeten mit eigenen Augen sehen können.

„Wir werden sehen, dass zuerst Menschen zum Mars fliegen werden, und dann werden Roboter einige grundlegende Dinge wie die Herstellung von Grundstoffen [auf dem Mars] erledigen“, sagte Pearson.

„Wir werden das tun müssen, weil nur so viel ins All gebracht werden kann.“ Natürlich gibt es zahlreiche Dinge, die noch geklärt werden müssen, bevor so etwas geschehen kann, aber wir haben „Top Men“ in dieser Sache, darunter Elon Musk und das Space X-Programm, Jeff Bezos mit seinem Unternehmen Blue Origin und andere. Jeder von ihnen und auch die NASA arbeiten nicht nur daran, uns wieder ins All zu bringen, sondern auch daran, uns mit billigeren, kleineren und wiederverwendbaren Raumfahrzeugen dorthin zu bringen – etwas, das ehrlich gesagt in den letzten 20 Jahren ein Rückschlag für das Raumfahrtprogramm gewesen ist. Aber wenn wir es schaffen, wenn wir in der Lage sind, zum Mars zu gelangen, schneller dorthin zu gelangen und ihn zu besiedeln, wer weiß, wo wir dann im Jahr 2050 sein werden?

Wir könnten mehrere Kolonien auf dem Mars haben, vielleicht auch einige auf dem Mond und vielleicht sogar Kolonien auf Monden wie Titan und Europa, von denen einige glauben, dass sie noch besser zu besiedeln wären als der Mars. Das ist möglich, aber natürlich ist der Mars der Ort, den wir im Moment anstreben.

Mit jedem Schritt in den Weltraum wird die Menschheit im Universum größer, und wer weiß, wie viele von uns im Jahr 2050 dort draußen sein werden. So, und jetzt kommen wir zu etwas WIRKLICHem aus der Science-Fiction.

…Prothetik. Ja, ich weiß, dass JETZT Prothesen sehr begrenzt sind und manchmal…

ein bisschen sinnlos. Aber WENN wir in der Lage wären, die Computertechnologie in vollem Umfang zu nutzen und Prothesen herzustellen, die vollständig mit dem menschlichen Gehirn und Körper kompatibel sind, dann ist der Himmel die Grenze. Wir könnten in ein Zeitalter eintreten, in dem Cyborgs nicht nur willkommen, sondern alltäglich sind. Und ja, es mag den Anschein haben, dass wir noch weit davon entfernt sind, aber wir kommen diesem Punkt immer näher.James Young, ein 25-jähriger Biowissenschaftler, hat eine Armprothese mit einer persönlichen Drohne und einer eingebauten Taschenlampe.

Und ein französischer Künstler verwendet eine Prothese, die gleichzeitig als Tätowierpistole dient. Das ist ziemlich cool! Stellen Sie sich vor, ein Polizeibeamter verliert bei der Ausübung seines Dienstes einen Arm. Normalerweise würde das das Ende seiner Karriere bedeuten, aber mit einer modernen Prothese? Er könnte buchstäblich besser sein als je zuvor, wenn sie fortschrittlich genug wäre.

Das größte Problem bei diesen künstlichen Gliedmaßen ist, dass die meisten von ihnen aus Kunststoff bestehen und den Eindruck erwecken sollen, dass der Arm oder das Bein noch vorhanden und somit noch verwendbar ist. Die Brücke zu kybernetischen Implantaten ist das Gehirn, das mit Hilfe von Computertechnik mit dem Gehirn synchronisiert werden kann und genaue Befehle erteilt. Diese Lücke haben wir noch nicht ganz geschlossen. Aber wenn wir das tun? Verdammt.

… wird das Leben sehr viel interessanter werden. Und vergessen Sie nicht, dass diese Prothesen nicht nur für Menschen mit verlorenen Gliedmaßen verwendet werden können. Sie könnten an anderen Gegenständen angebracht werden oder bei Bedarf sogar als Exoskelett getragen werden.

Stellen Sie sich das vor wie Jax aus Mortal Kombat. Manche Menschen könnten sich sogar Implantate in ihre Arme oder Beine einsetzen lassen, um ihnen einen zusätzlichen Schub zu geben, wie TJ Combo aus Killer Instinct. Was? Ich mag Videospiele, und da gibt es viele kybernetische Menschen. Der Punkt ist, dass sich im Jahr 2050, wenn diese Dinger hergestellt sind, viele Menschen nicht mehr „gebrochen“ oder „schwach“ fühlen werden, weil sie Gliedmaßen oder die Fähigkeiten ihrer Arme oder Beine verloren haben.

Sie werden wieder ganz sein und in der Lage sein, Dinge zu tun, die sie zuvor getan haben, wenn nicht sogar besser. Und das ist eine Zukunft, für die wir auf jeden Fall versuchen sollten zu leben. Kommen wir nun zu etwas, das ein wenig einzigartiger. Sehen Sie sich selbst an, insbesondere die Kleidung, die Sie gerade tragen.