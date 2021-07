Wie wird man Personalleiter?

Mit der Gründung neuer Unternehmen und der Expansion von Organisationen steigt der Bedarf an Personalmanagern. Nach Angaben des Bureau of Labor Statistics wird die Zahl der Arbeitsplätze für Personalleiter bis 2029 voraussichtlich um 6 % steigen. Personalfachleute tragen dazu bei, die strategische Planung und Ausrichtung ihres Unternehmens voranzutreiben. Zu den alltäglichen Aufgaben von Personalmanagern gehören neben der Personalplanung auch die Überwachung von Sozialleistungsprogrammen und Initiativen zur Mitarbeiterkultur sowie die Beratung der Unternehmensleitung in Personalfragen.

Um als Personalleiter erfolgreich zu sein, müssen Sie sowohl über Führungsqualitäten als auch über Kenntnisse im Personalwesen verfügen. Wenn Sie an einer Karriere im Personalwesen interessiert sind, ist ein Bachelor-Abschluss in Personalwesen ein guter Ausgangspunkt. Auch ein allgemeiner betriebswirtschaftlicher Abschluss kann eine gute Grundlage für eine Karriere im Personalwesen bilden. Ein betriebswirtschaftlicher Abschluss mit Schwerpunkt Personalwesen kann Ihnen eine einzigartige Kombination bieten, die Sie bei der Suche nach einer Stelle als Personalleiter von anderen abhebt.

Für einige Führungspositionen im Personalwesen ist ein Master-Abschluss erforderlich, um den Einstieg zu schaffen. Masterabschlüsse in Organisationsführung, Projektmanagement oder ein MBA können ebenfalls dazu beitragen, Sie auf eine Rolle als Personalleiter vorzubereiten. Wenn Sie eine Karriere in einem schnell wachsenden Bereich anstreben, der Menschen hilft, sollten Sie den Beruf des Personalleiters in Erwägung ziehen, bei dem Sie eine wichtige Rolle für den Erfolg eines Unternehmens spielen können.