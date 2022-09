Die Jobs der Zukunft, von denen Sie vielleicht noch nichts wissen

Die Technologie verändert die Industrielandschaft rasant, und es ist schwer vorherzusagen, welche Berufe in 10, 20 oder sogar 50 Jahren noch gefragt sein werden. Das heißt aber nicht, dass wir den Versuch aufgeben sollten! In diesem Blogbeitrag werfen wir einen Blick auf einige Berufe, die in der Zukunft wahrscheinlich sehr gefragt sein werden, und darauf, welche Fähigkeiten Sie benötigen, um in diesen Berufen erfolgreich zu sein.

Datenanalyst

Da immer mehr Unternehmen auf die Digitalisierung setzen, wird der Bedarf an Datenanalysten weiter steigen. Datenanalysten sind für das Sammeln und Analysieren von Daten zuständig, um Unternehmen zu helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Um ein erfolgreicher Datenanalyst zu sein, brauchen Sie gute mathematische Fähigkeiten und Erfahrung mit Statistiksoftware wie SPSS oder SAS. Außerdem müssen Sie in der Lage sein, Ihre Ergebnisse effektiv an nichttechnische Mitarbeiter und Führungskräfte zu vermitteln.

User Experience Designer

Beim User Experience Design (UX) geht es darum, dass Produkte einfach und angenehm zu benutzen sind. Da unser Leben immer stärker mit der Technologie verwoben ist, wird die Nachfrage nach UX-Designern weiter steigen. Um ein erfolgreicher UX-Designer zu werden, brauchen Sie starke kreative Fähigkeiten und Erfahrung mit Design-Software wie Adobe Photoshop und Sketch. Außerdem sollten Sie mit Methoden der Nutzerforschung wie Umfragen, Interviews und Fokusgruppen vertraut sein.

Prozessingenieur

Mit der fortschreitenden Automatisierung der Industrie wird der Bedarf an Prozessingenieuren steigen. Verfahrensingenieure sind für die Gestaltung und Verbesserung von Fertigungsprozessen verantwortlich. Um ein erfolgreicher Prozessingenieur zu sein, benötigen Sie starke Problemlösungskompetenzen und Erfahrung mit technischer Software wie AutoCAD. Außerdem sollten Sie mit der Six-Sigma-Methodik vertraut sein.

Weitere Annahmen:

1. Die Berufe im Gesundheitswesen werden sich zunehmend spezialisieren

2. Mehr und mehr Aufgaben werden von Maschinen oder KI übernommen

3. Berufe, die menschliche Interaktion und Empathie erfordern, werden an Bedeutung gewinnen

4. Die Nachfrage nach grünen Arbeitsplätzen wird steigen

5. Die Gig-Economy wird weiter zunehmen

6.Es wird einen Bedarf an flexibleren Arbeitsvereinbarungen geben

7. Die Bedeutung von Problemlösungsfähigkeiten wird weiter zunehmen

8. Der Bedarf an Fähigkeiten zur Dateninterpretation wird exponentiell steigen

9. Technische Fähigkeiten werden noch wichtiger werden als heute

10. Die Nachfrage nach kreativen Jobs wird steigen…

Fazit

Es lässt sich zwar nicht mit Sicherheit sagen, welche Berufe in den nächsten Jahren besonders gefragt sein werden, aber die oben genannten Berufe sind ein guter Ausgangspunkt, wenn Sie der Zeit voraus sein wollen. Beginnen Sie also noch heute mit der Entwicklung Ihrer Fähigkeiten, und wer weiß – vielleicht sind Sie der Zeit einfach voraus!