Wie man Stress am Arbeitsplatz bewältigt

Wir haben einige Tipps, wie Sie Stress am Arbeitsplatz besser bewältigen können.

Auf Platz 9 steht „Selbstfürsorge“. Kümmern Sie sich um sich selbst. Was Sie außerhalb der Arbeit tun, ist sehr wichtig. Wenn Sie also von der Arbeit nach Hause gehen oder Ihre gesamte Arbeit mit nach Hause nehmen, was für eine Art von Pause bekommen Sie dann zu Hause? Selbstfürsorge bedeutet, dass Sie einige angemessene Freizeitaktivitäten für den Feierabend oder das Wochenende planen.

Sie werden sich sportlich betätigen, Sie werden sich mit Menschen treffen, die Sie lieben, Sie werden sich mit Ihrer Familie und Ihren Freunden austauschen, Sie werden ein wenig im Garten arbeiten. Kümmern Sie sich um sich selbst, das ist enorm wichtig und wird Ihr Stressempfinden bei der Arbeit verändern. Nummer 8. „Konzentrieren Sie sich auf das große Ganze“ Was tun Sie bei der Arbeit? Warum ist diese ganze Anstrengung notwendig?

Was schaffen Sie? Als Student an der BYU ging ich über den Campus. Eine der Legenden der BYU ist Professor Hugh Nibley, und er ging mit mir. Ich ging neben diesem erstaunlichen Mann, der so viel weiß und mich mit seinem Intellekt umgehauen hat.Er blieb stehen und betrachtete einige Schornsteine, die in der Nähe des Campus standen.

Und er sagte: „Was ist es, das wir herstellen, das diesen ganzen Rauch wert ist?“ Das ist eine gute Möglichkeit, diese Perspektive zu bekommen. Man muss das große Ganze sehen. Was ist das, was ich mache, das den ganzen Rauch, den ganzen Stress, die ganze Mühe, die ich jeden Tag auf mich nehme, wert ist? Denken Sie darüber nach, was das Endergebnis Ihrer Arbeit ist, und wenn Sie sich auf dieses Gesamtbild konzentrieren, wird es Ihnen wahrscheinlich helfen, mit dem Stress umzugehen, den Sie gerade haben.

Ich denke dabei an einen Cartoon, den ich einmal gesehen habe, in dem zwei Steinmetze auf ihren Gerüsten hingen und an dieser Felswand herumhackten, um Steine aus der Wand zu schneiden. Und der eine sagt: „Mann, das ist furchtbar, dass ich diesen Stein jeden Tag schneiden muss, und es ist hart, und er hämmert auf seinen Meißel ein“, und der andere pfeift während der Arbeit und sagt: „Mann, ich baue eine Kathedrale.“ Sehen Sie? Das große Ganze macht einen Unterschied darin, wie Sie Stress bei der Arbeit erleben. Nummer sieben: „Pausen machen“.

Wenn Sie in der Falle feststecken, nur zu arbeiten, arbeiten, arbeiten, arbeiten, arbeiten. Keine Pausen. Sie werden gestresst sein. Das ist nicht gerade gehirnfreundlich. Also, Pausen machen, ich meine gehirnfreundliche Pausen.

Ein Beispiel: Manchmal machen Leute eine Pause auf der Arbeit, sie haben zehn Minuten Zeit, richtig? Sie schnappen sich ihren Kaffee und gehen in ihre sozialen Medien. Ich sage nicht, dass weder Kaffee noch soziale Medien etwas Schlechtes sind. Was ich damit sagen will, ist, dass man eine gehirnfreundliche Pause braucht.

Soziale Medien beanspruchen in der Regel einige der Teile unseres Gehirns, die wir bereits bei unserer Arbeit benutzen.

Sie sollten aufstehen und herumlaufen. Machen Sie etwas Körperliches, gehen Sie nach draußen, machen Sie ein Nickerchen. Das sind die Dinge, die die Funktion Ihres Gehirns unterstützen und Ihnen helfen, es wieder aufzuladen, so dass Sie den Stress, den Sie bei der Arbeit haben, reduzieren können. Nummer sechs habe ich schon irgendwie eingebaut. „Machen Sie ein Nickerchen.

“ Das könnte etwas sein, das Sie während Ihrer Pause wählen.Aber hier ist die Sache. Ich habe es als eigenen Punkt in die Top-Ten-Liste aufgenommen, weil es ein gesellschaftliches Tabu gibt, ein Nickerchen zu machen. Es macht den Anschein, als sei man „ach, man ist ja faul“. Nein, das ist es nicht.

Sie machen eine gehirnfreundliche Aktivität, die Ihren Stress reduziert und Sie bei der Arbeit effizienter macht. Hier in meinem Büro habe ich eine Couch. Sie steht gleich da drüben. Sie ist mit Kissen ausgestattet. Sie ist weich, und ja, meine Kunden werden dort sitzen und sich mit mir unterhalten.

Aber raten Sie mal, was passiert? Wenn ich ein paar Minuten mehr Zeit habe oder einen Termin verpasst habe, oh ja, dann lehne ich mich zurück. Ich ziehe meine Schuhe aus, lege mich auf meine Couch und nehme mir vielleicht 10 oder 15 Minuten Zeit für ein kleines Nickerchen, und wenn ich von diesem Nickerchen zurückkomme, bin ich so erfrischt. Das hilft mir, den Stress eines Jobs zu bewältigen, den ich liebe, der mir aber auch emotional und intellektuell viel abverlangt. Diese Nickerchen sind also eine Möglichkeit, dies zu tun.

Hier ist eine Möglichkeit, die manche Leute wirklich lieben. Feuern Sie Ihren Chef! Nummer 5: „Feuern Sie Ihren Chef“. Sie können sich dafür entscheiden, dies buchstäblich zu tun oder es nur als Option zu betrachten. Es ist so ähnlich wie die erste Nummer 10, als wir über das Aufhören zu arbeiten gesprochen haben.

Feuern Sie Ihren Chef, das ist etwas, was Sie tun können, und es bedeutet nicht unbedingt, dass Sie kündigen werden. Richtig knifflig wird es aber, wenn Sie Ihr eigener Chef sind. Das ist bei mir der Fall. Ich habe keinen Chef, dem ich unterstehe. Ich bin er.

Was würde es bedeuten, wenn ich mich als meinen Chef feuern würde? Wissen Sie was, das habe ich gerade im letzten Jahr ein paar Mal getan, und natürlich bin ich immer noch hier und führe meine Praxis weiter.

Aber ich habe mich selbst als Chef wegen bestimmter Dinge gefeuert. Die Produktion dieser Videos zum Beispiel. Nate Woodbury von Be the Hero Studios sitzt gleich da drüben.

Er bedient die Kamera. Ich habe mich selbst aus der Videoproduktion gefeuert, weil ich darin schlecht bin. Aber er ist spitze darin. Verstehst du jetzt, was ich meine? Man kann seinen Chef feuern, selbst wenn man sein eigener Chef ist. Ich habe mich selbst aus dieser Position entlassen und ihn in diese Position gesetzt, und mein Stresslevel ist stark gesunken.

Ich habe mich auch davon befreit, ans Telefon zu gehen, meinen Kalender zu führen und meinen Posteingang zu sortieren.

Das ist es, was Cindy macht. Sie ist brillant darin. Ich bin es nicht so sehr. Ich habe meinen Chef gefeuert.

Verstehst du, was ich damit sagen will? Es gibt viele Möglichkeiten, sich selbst aus dem Weg zu gehen und den Stresspegel zu senken, und das hilft auch anderen Menschen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Eine ziemlich tolle Idee. Kommen wir nun zu Nummer 4. „Ich glaube, es war Steven Covey, der davon sprach, dass man jeden Morgen als Erstes einen lebenden Frosch essen sollte, damit einem alles andere, was den ganzen Tag über passiert, nicht mehr so schlimm erscheint.

Nun, Sie haben eine ganze Liste von Dingen, die Sie in Ihrem Job richtig machen müssen? Es gibt Dinge, die erwartet werden, oder Dinge, die auf Ihrer Aufgabenliste stehen. Suchen Sie sich das Schwierigste heraus und tun Sie das zuerst. Denn dann wird es leichter, nicht schwerer. Und psychologisch gesehen, was für ein Geschenk.

Erledigen Sie die schwierigen Dinge zuerst. Nummer 3 auf unserer Liste ist „soziale Kontakte knüpfen“.

Das ist der Punkt, an dem du die anderen Menschen in deinem Umfeld anerkennst, denn du bist nicht allein, oder? Was ist, wenn Sie einen Job haben, bei dem Sie allein arbeiten? Ich wette, dass Sie, selbst wenn Sie allein arbeiten, irgendwann mit anderen Menschen zu tun haben, auf irgendeine Art und Weise.

Lernen Sie die Menschen kennen, mit denen Sie zu tun haben. Selbst wenn es der Lieferjunge ist. Lernen Sie sie kennen. Es sind echte Menschen, und sie haben ein gegenseitiges Interesse an Ihrem Erfolg.Das ist der Grund, warum sie in Ihrer Nähe sind.

Lernen Sie sie als Menschen kennen. Wo leben sie? Wie sieht ihr Leben aus? Haben sie eine Familie? Was sind ihre Interessen?

Es ist erwiesen, dass soziale Kontakte am Arbeitsplatz Stress abbauen. Nummer zwei auf unserer Liste zur Stressbewältigung bei der Arbeit ist „atmen“. Ich weiß, dass Sie den ganzen Tag atmen, jeden Tag. Ein und aus. Ich verstehe das.

Ich spreche von einem bewussten Ansatz, um Ihren Körper und Ihr Gehirn durch konzentriertes Atmen zu beruhigen. Es gibt andere Formen der Meditation und Achtsamkeit, die hier nützlich sein könnten. Der schnellste Weg, den ich kenne, ist einfach zu atmen, auf die Atmung zu achten. Wissen Sie was, viele Fitnessarmbänder, Fitbit, Apple Watch und so weiter haben eine App installiert, mit der Sie Ihre Atmung überwachen können. haben eine App installiert, mit der Sie das tun können.

Konzentrieren Sie sich auf Ihre Atmung. Achten Sie einfach darauf. Halten Sie für ein oder zwei Minuten inne und beobachten Sie einfach Ihre Atmung. Es gibt auch noch andere Dinge, die man mit der Atmung machen kann, wie zum Beispiel diese Übung. Atmen Sie durch die Nase ein, atmen Sie schön tief ein und halten Sie den Atem vielleicht 5-10 Sekunden lang an und atmen Sie dann durch den Mund wieder aus.

Schön langsam. Begrenzen Sie den Fluss. Lassen Sie sich für die Ausatmung etwa doppelt so viel Zeit wie für die Einatmung. Machen Sie ein paar davon und sehen Sie, wie Sie sich fühlen. Dies hat eine natürliche beruhigende Wirkung auf das Gehirn und hilft Ihnen, Stress besser zu bewältigen.

Hier gibt es keine Überraschungen, Leute, „Positivität“. Positivität. Es kommt darauf an, wie Sie Ihr Leben sehen.

Ihre Wahrnehmung hat einen großen Einfluss darauf, welche Art von Stress Sie erleben. Bei Ihrer Arbeit. Auch in euren Beziehungen, in euren Finanzen, alles wird von eurer Einstellung beeinflusst und ihr habt die Wahl. Sehen Sie sich weiterhin die Videos auf diesem Kanal an, um diese positive Einstellung zu entwickeln. Das ist das Wichtigste, was Sie tun können, um Stress zu bewältigen.