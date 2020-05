Tipps für eine erfolgreiche Bewerbung

Stellen Sie sicher, dass Sie genau wissen, was die zu besetzende Stelle erfordert – nicht nur die Qualifikationen und Erfahrungen, sondern auch die wesentlichen Eigenschaften wie Engagement, Initiative, Lernbereitschaft, Kreativität und Kommunikationsfähigkeit. Zögern Sie nicht, uns anzurufen, um mehr über die spezifischen Anforderungen der Stelle zu erfahren, auf die Sie sich bewerben möchten.

Ihr Lebenslauf ist der wichtigste Bestandteil Ihrer Online-Bewerbung – Sie sollten ihn als Ihre persönliche Visitenkarte betrachten. Achten Sie darauf, dass die Aspekte, die für die Stelle, auf die Sie sich bewerben, am relevantesten sind, hervorstechen! Heben Sie relevante Erfahrungen hervor und erweitern Sie diese – dies ist nicht der Zeitpunkt, um bescheiden zu sein – erwähnen Sie erfolgreiche Leistungen. Ihr Lebenslauf sollte kurz und auf den Punkt gebracht sein, wobei der Schwerpunkt auf sachlichen Informationen und nachweisbaren Ergebnissen liegen sollte. Was das Layout betrifft, so sollte er ordentlich und aufgeräumt sein. Rechtschreibfehler und mangelhafte Interpunktion helfen Ihnen sicher nicht, einen guten Eindruck zu machen!

Das Begleitschreiben

Der erste Eindruck zählt

Es mag selbstverständlich erscheinen: pünktlich sein und präsentabel aussehen. Man bekommt keine zweite Chance, einen ersten Eindruck zu hinterlassen – stellen Sie sicher, dass es ein guter ist.

Senden Sie eine E-Mail als Dankeschön

Senden Sie dem Interviewer nach Ihrem Treffen eine E-Mail, um sich zu bedanken. Diese höfliche Geste ist eine gute Möglichkeit, sie an sich selbst zu erinnern – was im Hinblick auf das bevorstehende Auswahlverfahren nur gut sein kann.

Einer der Gründe, warum Arbeitgeber Sie eine Bewerbung ausfüllen lassen, ist, dass sie von allen Bewerbern die gleichen Informationen wollen. Wenn es jedoch Fragen gibt, die nicht auf Sie zutreffen, antworten Sie einfach mit „nicht zutreffend“ oder „n/a“. Schreiben Sie beim Ausfüllen der Bewerbung nicht „Lebenslauf ansehen“ (aber Sie können Ihren Lebenslauf sicherlich der Bewerbung beifügen).

Geben Sie keine negativen Informationen an.

Wie bei jeder Korrespondenz zur Stellensuche sollten Sie niemals negative Informationen anbieten. Ihr Ziel mit der Bewerbung ist es, ein Vorstellungsgespräch zu bekommen. Die Angabe negativer Informationen (wie z.B. die Entlassung von einem Arbeitsplatz) gibt dem Arbeitgeber lediglich einen Grund, Sie nicht zu einem Vorstellungsgespräch einzuladen.

Beantworten Sie Fragen immer wahrheitsgemäß.