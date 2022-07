Elon Musks zwei Regeln für schnelleres Lernen

Lernen ist eines der vielzitierten, aber wenig genutzten Instrumente des Unternehmers. Jeder spricht über Lernmethoden, aber nur wenige Menschen finden realistische und authentische Techniken, die tatsächlich einen Nettogewinn in den Kategorien Information und Anwendung bringen. Elon Musk hat diese Barriere mit Lerntechniken durchbrochen, die sich nicht nur einmal, sondern immer wieder als erfolgreich erwiesen haben. Man könnte argumentieren, dass Musk sein Lernen genutzt hat, um zu einem Disruptor zu werden. Er und seine Unternehmen haben ganze Branchen verändert, darunter den Transportsektor, den Energiesektor und die Raumfahrtbranche.

Kürzlich gab er auf einer Pressekonferenz bekannt, dass seine Pläne für sein Biotech-Unternehmen Neuralink recht gut vorankommen, was auf einen weiteren Sektor hindeutet, den er in den kommenden Jahren wahrscheinlich verändern wird. Ja, Musk ist ein einmaliges Genie. Wahrscheinlich steht er auf der gleichen Stufe wie Nikola Tesla, Albert Einstein und Isaac Newton. Er hat eine andere Art, Probleme zu betrachten als der durchschnittliche Unternehmer. Natürlich liest er Hunderte von Büchern.

Er arbeitet mit hochkarätigen Denkern zusammen. Er verfügt über astronomische finanzielle Mittel, die er für jede seiner Launen einsetzen kann.

Aber das ist es nicht, was ihn zu einem großartigen Lernenden macht. Seine Lernmethoden sind nicht so königlich. Seine zwei Regeln, wie man alles schneller lernen kann, kann jeder jederzeit anwenden.

Auch für Sie. Auch Sie können ein Raketenwissenschaftler sein, wenn Sie wollen. Und so geht’s. Was das Lernen angeht, so ist Musk der Meinung, dass die meisten Menschen mehr lernen können, als sie derzeit wissen. Was den durchschnittlichen Unternehmer betrifft, so behauptet Musk, dass er oft nicht über seine wahrgenommenen Grenzen hinausgeht und versucht, über seine derzeitigen Fähigkeiten hinaus zu lernen.

Oder, wie er weiter ausführt, sie wissen nicht, wie sie ihre Informationen so aufbereiten können, dass sie zu weiteren Erkenntnissen führen.

In einem Gespräch auf Reddit erläuterte Musk seinen Ansatz zum Lernen und die Struktur, die er dabei verwendet: „Ein Ratschlag: Es ist wichtig, Wissen als eine Art semantischen Baum zu betrachten – stellen Sie sicher, dass Sie die grundlegenden Prinzipien verstehen, d. h. den Stamm und die großen Äste, bevor Sie zu den Blättern/Details kommen, sonst gibt es nichts, woran sie sich festhalten können.“ Hieraus ergibt sich Elon Musks erste Regel des Lernens: Regel Nr. 1: Sorge dafür, dass du einen Baum des Wissens aufbaust Was bedeutet das praktisch für dich?

Es hilft dem gewöhnlichen Unternehmer zu verstehen, dass nicht alles gleich schwer wiegt oder wichtig ist. Beim Lernen gibt es einen Unterschied zwischen dem Material, das an einem Ast hängen bleibt, und dem Material, das die Basis des Baumstamms bildet.

Es geht um die Peripherie und nicht um das Zentrum. Musk ist ein Meister darin, zu verstehen, was den Kern eines jeden Sektors ausmacht, in dem seine unternehmerischen Unternehmungen angesiedelt sind.

Er fängt dort an und stellt sicher, dass er den „Stamm“ so gut wie möglich versteht, bevor er sich an die Feinheiten der Äste und Blätter macht. Viele von uns machen das Gegenteil. Wir häufen Fakten aus der Peripherie an, verstehen aber nie ganz, wie oder warum sie mit dem Stamm zusammenhängen.

Die 2 Regeln von Elon Musk, um alles schneller zu lernen

Diese nach außen gerichtete Methode führt dazu, dass viele unserer Gehirne mit falsch identifiziertem und letztlich unwichtigem Wissen überfüllt sind. Das ist kein Lernen.

Es ist Pauken. Das Ergebnis unserer Bemühungen ist ein Baum mit einem Zahnstocher-Stamm und einem Übermaß an wuchernden Ästen, die abzubrechen drohen, wenn wir versuchen, eine weitere Idee oder einen weiteren Gedanken in unser Gehirn zu stopfen. Wenn Sie etwas schneller lernen wollen, müssen Sie mit den Materialien beginnen, aus denen der Stamm besteht. Am Anfang geht es vielleicht ein bisschen langsamer, aber ohne einen stabilen Stamm hat man keine Basis, die weiteres Lernen und Können ermöglicht. Die Brillanz von Elon Musks Lernstrategie liegt nicht unbedingt in seiner Fähigkeit, zentrale Kernkonzepte zu verstehen.

Viele Unternehmer haben über Generationen hinweg ein solides Verständnis für die wichtigsten Grundsätze und Prinzipien gehabt. Musks Genialität liegt in seiner zweiten Regel des Lernens, die seine Fähigkeit unterstreicht, riesige und hoch aufragende Bäume des Intellekts über mehrere Sektoren hinweg aufzubauen. Regel Nr. 2: Man kann sich nicht merken, was man nicht verknüpfen kann. So konnte Musk scheinbar über Nacht Sektoren umspannen und ganze Branchen verändern. Er begann mit soliden Wurzeln und dichten Stämmen, und als er dann begann, sein Wissen in die Höhe wachsen zu lassen, begann er, Äste und Blätter mit anderen Ästen und Blättern anderer Bäume zu verbinden. Musk lernt nie eine Information zufällig.

Alles, was er aufnimmt, verknüpft er mit einer tieferen, solideren Grundlage. Die meisten Lernenden sind heute keine Meistergärtner, sondern Stocksammler. Wir laufen durch das Leben und sammeln hier und dort Leckerbissen ein, bis unsere Arme voller Stöcke sind. Sobald wir einen guten Haufen Stöcke haben, tun wir das, was ganz natürlich ist, wenn ein Haufen Stöcke herumliegt.

Wir verbrennen sie.

Wir denken, dass die Größe unserer Brände gleich der Größe unseres Lernens ist. Aber wir erkennen nur langsam, worauf Elon Musk seine gesamte Lernstruktur aufgebaut hat: dass Feuer ausbrennt. Musk pflanzt Bäume in reicher Erde, die zu dichten und reichhaltigen Lernzentren heranwachsen. Sie können das Gleiche tun. Sie müssen nur seine zwei Regeln beherzigen.

Bauen Sie zuerst den Stamm, und arbeiten Sie dann unermüdlich daran, Verbindungen herzustellen. Wie bei jedem neuen System kann es ein wenig dauern, bis Sie den Dreh raus haben. Vielleicht haben Sie sogar das Gefühl, dass Sie langsamer lernen als früher. Das ist aber nicht schlimm. In Wirklichkeit legen Sie damit den Grundstein für ein exponentielles Wachstum.

Henry Ford sagte einmal: „Wenn du immer tust, was du immer getan hast, wirst du immer bekommen, was du immer bekommen hast.“ Wenn Sie etwas schneller lernen wollen, versuchen Sie den Ansatz von Elon Musk, aber seien Sie gewarnt. Es kann sein, dass Sie viel schneller zum Raketenwissenschaftler werden, als Sie es für möglich gehalten haben.