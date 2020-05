Auto als Student – Autokosten berechnen

Was kostet mich mein Auto monatlich? – Es fließen viele einzelne Faktoren dabei ein, wie viel mich mein Auto monatlich kostet. Die ersten Faktoren, die jedem direkt einfallen sind die laufenden Kosten wie Versicherung, Steuer und bei einer Finanzierung bzw. einem Leasing natürlich die monatliche Rate. Dabei ist es sinnvoll alle zwei bzw. drei Hauptfaktoren entweder auf einen Monat runterzubrechen oder auf das komplette Jahr und dann den Wert durch zwölf zu teilen.

Kostet z.B. die Versicherung 1200€ im Jahr, die Steuer 120€ und die Rate monatlich 300€, ergeben sich bei den drei Hauptfaktoren monatliche Kosten von insgesamt 410€.

Nun müssen wir natürlich noch schauen, welche weiteren monatlichen Kosten auf uns zukommen. Dabei ist ausschlaggebend die monatliche bzw. jährliche Fahrleistung und natürlich welcher Antrieb verbaut ist, sprich Ottomotor, Dieselmotor, Elektroantrieb oder andere alternative Antriebe.

Zu unserer Berechnung nehmen wir einen 200 PS starken Ottomotor mit einem Durchschnittsverbrauch von 8,0 l/100km.

Hinzu kommen der oft unterschätzte Verschleiß und natürlich der aktuelle Kraftstoffpreis.

Den Verschleiß kann man im Schnitt mit 6 €/100km annehmen und den Kraftstoffpreis, für dieses Beispiel mit 1,40 €/l.

Die jährliche Fahrleistung legen wir hier mit 20.000 km fest.

Das heißt bei einer jährlichen Fahrleistung von 20.000 km haben wir Kraftstoffkosten in Höhe von 2.240 €.

Der Verschleiß liegt im Jahr bei 1.200 €.

Somit haben wir in Addition weitere Kosten von 3.440 € im Jahr. Auf den Monat gerechnet ergeben sich Kosten von ca. 287 €.

In der Addition aller zu berücksichtigenden Faktoren entstehen monatlich Kosten in Höhe von 697 € bei einer Fahrleistung von 20.000 km. Das entspricht einem jährlichen Betrag von 8.364 €.

Ein nicht sehr zu beachtender Betrag sind die Kosten der Hauptuntersuchung, welche sich im Schnitt au ca. 100 € alle zwei Jahre bewegen, was auf den Monat einen Betrag von ca. 4€ ergibt.

Einfacher die Autokosten zu berechnen ist es einen Online Rechner wie diesen hier zu verwenden.

Was kostet mich mein Auto auf den Kilometer?

Natürlich kann man anhand des Rechenbeispieles die Autokosten auch auf den Kilometer ausrechnen.

Dazu nehmen wir ein anderes Beispiel, um zwischen unterschiedlichen Antrieben und Motorleistungen unterscheiden zu können.

In diesem Beispiel werden wir einen Dieselmotor mit 150 PS nehmen. Der durchschnittliche Verbrauch wird mit 6,0 l/100km angegeben. Der Kraftstoffpreis wird sich auf 1,20 € belaufen.

Die restlichen Werte , wie Versicherung, Steuern und Rate bleiben erhalten wie im obigen Beispiel, so macht es uns die Rechnung leichter.

Damit ergeben sich die Werte: Steuern und Versicherung kosten 0,066 €/km, der Kraftstoff schlägt mit 0,072 €/km zu Buche und der Verschleiß beläuft sich auf 0,06 €/km.

In Addition erhalten wir damit Kosten in Höhe von 0,198 €/km.

Um das Beispiel in Relation zu dem ersten zu stellen, sehen wir hier noch die monatlichen Kosten des zweiten Beispiels, welche sich auf jährlich 7.560 € belaufen. Das sind monatliche Kosten in Höhe von 630€.