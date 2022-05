Was muss man studieren, um Robotiker zu werden?

So viele von euch haben mich auf Instagram gefragt, was man studieren muss, um ein Robotiker zu werden. Also habe ich beschlossen, dieses Video zu machen, um euch allen zu antworten. Wir fangen gleich damit an. Robotik ist ein interdisziplinärer Zweig der Technik und Wissenschaft, der Maschinenbau, Elektrotechnik, Informationstechnik, Informatik, Kontrolltheorie, Psychologie und andere umfasst. Es ist natürlich unmöglich, sich auf jedes Gebiet zu spezialisieren, daher ist es besser, wenn man sich von Anfang an auf einige wenige konzentriert, während man nur eine allgemeine Vorstellung davon hat, woraus die anderen bestehen. Ich würde sagen, dass wir alle erforderlichen Kompetenzen in zwei Hauptkategorien einteilen können: -Hardware -Software Die Hardware betrifft alles, was mit dem Entwurf und der Realisierung eines Roboters zu tun hat.

Elektronik und Mechanik sind grundlegend.

Alle Roboter haben eine Art von mechanischer Konstruktion, Form oder Gestalt, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Außerdem verfügen sie über elektrische Komponenten, die die Maschinen antreiben und steuern. Software ist so ziemlich alles, was der Roboter tun kann. Alle Roboter enthalten ein gewisses Maß an Computerprogrammcode. Ein Programm ist die Art und Weise, wie ein Roboter entscheidet, wann oder wie er etwas tun soll.

Roboter, die beispielsweise mit künstlicher Intelligenz arbeiten, interagieren selbstständig mit ihrer Umgebung und können anhand ihrer vordefinierten Programmierung Reaktionen auf Objekte und Probleme festlegen, auf die sie stoßen. Es wäre klüger, wenn Sie sich von Anfang an für eine Variante entscheiden. Wenn du dich wirklich für die Hardware interessierst, würde ich dir empfehlen, zunächst einen Bachelor in Elektronik, Maschinenbau, Mechatronik oder Konstruktionstechnik zu machen. Der Bachelor verschafft dir nur einen allgemeinen Überblick über viele Themen, so dass du dann einen Master of Science brauchst, um dein Wissen in einigen spezifischen Bereichen zu erweitern. Der Master of Science ist wirklich wichtig, ein Bachelor reicht nicht aus, um ein guter Robotertechniker zu werden, und ich glaube nicht einmal, dass er ausreicht, um einen Job zu bekommen.

Ein Bachelor-Abschluss ist wie das Lesen der Einleitung eines Buches. Ziemlich nutzlos, wenn du das Buch wirklich verstehen willst. Mit einem Master können Sie dann einen Job als Robotik-Ingenieur bekommen, bei dem Sie das Robotik-Team technisch unterstützen, oder Sie können als Forscher in der Robotik tätig werden und innovativere und völlig neue Dinge ausprobieren. Wir werden in einem weiteren Video über die Vor- und Nachteile von Ingenieuren und Forschern sprechen. Der perfekte Weg für jemanden, der sich für den Bau von Robotern interessiert, wäre ein Bachelor-Studium, wie ich es vorgeschlagen habe.

Dann einen Master of Science, der sich auf einige bestimmte Bereiche der Elektronik spezialisiert. Ein Beispiel wäre, einen Bachelor in Elektronik zu haben und dann einen Master of Science in eingebetteten Systemen zu beginnen. Wichtig ist jedoch, dass du während deines Studiums praktische Kenntnisse in der Robotik erwirbst. Ja, es ist nicht gesagt, dass man das in allen Prüfungen bekommt.

Keine Sorge, das ist ganz normal.

Die Prüfungen zwingen dich dazu, dir wichtiges technisches Wissen anzueignen, das du dir alleine wahrscheinlich nicht aneignen würdest, weil es ziemlich lahm werden kann. Nicht hübsch, sondern WIRKLICH lahm. Fangen Sie also unbedingt an, grundlegende elektronische Schaltungen zu bauen. Du kannst mit so einfachen Dingen wie dem Aufleuchten einer LED beginnen. Probieren Sie dann immer komplexere Dinge aus, indem Sie die theoretischen Konzepte anwenden, die Sie während Ihres Studiums erworben haben.

Lernen Sie grundlegende Montagetechniken. Lernen Sie, einige grundlegende Strukturen aus Holz, Acryl, Fasern oder Kunststoff herzustellen.

Was sollte man studieren, um ein Robotiker zu werden?

Lernen Sie 3D-Drucken. Fangen Sie an, Ihre eigenen Komponenten zu drucken, indem Sie zunächst einige bereits existierende Online-Projekte nachbauen und dann selbst mit neuen Designs experimentieren. Integrieren Sie sich in Mikrocontroller: Wenn Sie die oben genannten Konzepte kennen, sollten Sie versuchen, sie mit einem einfachen Mikrocontroller zu testen.

Die beliebteste Wahl unter Bastlern und Anfängern ist der Arduino. Lernen Sie CAD. Vielleicht sind Sie daran interessiert, komplexe Roboter zu entwickeln und zu entwerfen.

Fangen Sie an, 3D-Designsoftware wie Blender oder SolidWorks zu lernen, damit Sie Ihre eigenen Roboter entwerfen können. Ok, wir können hier mit dem Hardware-Teil abschließen.

Wenn du dich stattdessen auf den Software-Teil konzentrieren willst, solltest du zuerst einen Bachelor in Informatik oder Automatisierungstechnik machen. Dann kannst du einen Master in künstlicher Intelligenz und Robotik oder kognitiver Robotik oder Automatisierung und Robotik machen. Zu den Kompetenzen, die Sie entwickeln sollten, gehören gute Programmierkenntnisse in C++ und/oder Python sowie Sicherheit im Umgang mit dem Betriebssystem Linux. Wer tiefer in die Robotik einsteigen möchte, sollte sich unbedingt mit Linux vertraut machen. Viele Bibliotheken, Pakete und Software, die für die Robotik entwickelt wurden, sind sehr einfach und effizient auf Linux-Umgebungen verteilt.

Beliebtes Linux-Betriebssystem der Wahl: Ubuntu Lernen Sie etwas Physik, lineare Algebra, die für die Steuerung von Robotern sehr wichtig ist, und Wahrscheinlichkeitsrechnung, die für das maschinelle Lernen grundlegend ist. Es ist gut, wenn Sie mit Arduino und/oder Raspberry Pi spielen können und ein Grundverständnis von Mechanik und Elektronik haben.

Dies kann dir helfen, mit den Robotern, die du programmierst, zu interagieren, ihre Möglichkeiten und Grenzen zu verstehen und sie schließlich zu reparieren, wenn sie kaputt gehen. Ja, sie werden viele Male kaputt gehen XD Mach dich mit ROS vertraut: ROs steht für Robot Operating System und ist eine hervorragende Middleware. Und es gibt jede Menge Tutorials im Internet, also solltest du keine Probleme haben.

Und du kannst auch Roboter simulieren, die du gar nicht hast! Dies sind nur Vorschläge, Sie können auch ein Experte werden, ohne sie alle zu befolgen. Und es ist kein Problem, wenn Sie während des Studiums Ihre Meinung ändern und zu einem anderen Interessengebiet wechseln.

