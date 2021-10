Luxus Wohnung einrichten

Viele träumen von Luxus und viele verbinden damit vorallem eine schöne und luxuriöse Wohnung. Die Vorstellung eines luxuriösen Wohnzimmers kann in den Köpfen der Menschen sehr unterschiedlich aussehen. Vielleicht stellen Sie sich einen traditionellen Raum vor, der mit Boiserien, Kronleuchtern, getufteten Sofas und schweren Vorhängen dekoriert ist, oder vielleicht ist Ihr Traum-Luxus-Wohnzimmer ein moderner Raum, der von großen Glasflächen umgeben ist, mit geradlinigen Sofas und schönen Akzentstühlen. Wie auch immer Ihr idealer Raum aussehen mag, in dieser Sammlung von Ideen für eine Luxus Wohnung ist für jeden Geschmack und jede Raumgröße etwas dabei. Entdecken Sie eine riesige Auswahl an perfekten Grundrissen, hochwertigen Dekorationsideen, prächtigen Beleuchtungsdesigns, atemberaubenden Möbeln und prächtigen Vorhängen sowie atemberaubenden architektonischen Elementen.

Luxus-Wohnzimmermöbel

Die meisten Möbelstücke in einem Luxus-Wohnzimmer sind von italienischen und französischen Designs beeinflusst, die speziell für High-End-Glamour und Luxus entwickelt wurden. Alle Möbel können in Bezug auf Stoff, Farbe, Ausführung und Größe individuell angepasst werden. Chaiselounges, verzierte Schränke und Tische mit Glasplatte sind einige der Möbelstücke, die in einem Luxus-Wohnzimmer zu finden sind. Ein Mitteltisch aus Marmor und in neutralen Farben ist ebenfalls eine gute Ergänzung zu dieser Einrichtung.

Kleine luxuriöse Zimmer

In einem kleinen Wohnzimmer eignen sich Ottomane oder Hocker perfekt als zusätzliche Sitzgelegenheit. Sie können einen Innenarchitekten beauftragen, einen Hocker für Sie anzufertigen. Er kann weich genug sein, um Ihre Füße darauf zu legen, aber auch stabil genug, um ein Tablett zu halten. Ein langer Raum kann in verschiedene Sitzbereiche aufgeteilt werden. Auch wenn die Möbel in einem luxuriösen Wohnzimmer einfach aussehen, werden die Details immer wie maßgeschneidert wirken.

Zu berücksichtigende Beleuchtung

Die Beleuchtung in einem Luxus-Wohnzimmer muss gut durchdacht sein, um das Designthema zu unterstreichen. Sie können ein einzigartiges Luxus-Wohnzimmer schaffen, indem Sie Akzentbeleuchtung mit einer reich verzierten Umgebung verwenden, um dem Raum ein warmes Gefühl zu geben. Das macht den Raum auch glamourös und elegant. Ein aufwändig gestalteter Kronleuchter im Wohnzimmer kann es in einen einladenden Ort verwandeln, der von allen geliebt wird. Die Verwendung von Decken- oder Pendelleuchten ist eine weitere Möglichkeit, das Wohnzimmer verträumt und hochmodern zu gestalten. Ein silberner Spiegel kann als Mittelpunkt im Raum fungieren und für Helligkeit und Glamour sorgen.

Luxuriöse Vorhang-Ideen für Ihr Zimmer

Transparente und saubere Vorhänge sind immer raffiniert und stilvoll. Eine verschnörkelte Fensterumrandung verleiht Raffinesse, wenn das Fenster schlicht ist. Die Stoffe der Vorhänge können auch farblich mit den Stoffen der Sitzmöbel abgestimmt werden, um dem Raum ein besonderes Aussehen zu verleihen. Um dem Raum ein traditionelles und historisches Aussehen zu verleihen, können Sie Louis-Stühle und -Sofas verwenden und den Stoff auf die Vorhänge abstimmen.

Die richtige Beleuchtung

Die Beleuchtung gibt mehr als man denkt den Ton für Komfort und Luxus an, und manchmal braucht man mehr Unterstützung als nur den Austausch einer Glühbirne. All Electrics in Melbourne und andere seriöse Elektriker haben mit Haushalten zusammengearbeitet, um eine stimmungsvolle Beleuchtung zu schaffen, die für alle Stunden und Anlässe geeignet ist und Ihren Wohnbereich optimal in Szene setzt. Downlights sind oft eine beliebte Wahl für Wohnungen, und sogar Pendelleuchten können bei hohen Decken sehr wirkungsvoll sein. Lassen Sie sich von einem Elektriker beraten und beginnen Sie die Umgestaltung mit einer tollen Beleuchtung.

Texturen und Oberflächen

Texturen und Oberflächen können bei Ihnen und Ihren Gästen ein Gefühl der Behaglichkeit auslösen, und sie vermitteln auch eine Botschaft über den gesamten Wohnbereich. Plüschteppiche, Marmortheken und Stahlakzente können einen einfachen Bereich in einen komfortablen und luxuriösen Raum verwandeln. Wenn Sie neu anfangen, sollten Sie es mit dem Mischen und Anpassen von Texturen und Oberflächen nicht übertreiben – fügen Sie dem Raum nur eine Sache nach der anderen hinzu, um einen chaotischen Stil und Übertreibungen zu vermeiden.

Kunst

Kunst kann den Ton eines Raumes angeben und sagen, was wir nicht sagen können. Sie ist auch eine fantastische Möglichkeit, Ihre Persönlichkeit und Ihre Ansichten in einen Raum einzubringen und einen einzigartigen und unvergesslichen Raum zu schaffen. Es wäre verzeihlich, wenn Sie denken würden, dass Kunst nur Gemälde und Drucke bedeutet, denn es kann sich auch um Keramik, Skulpturen, digitale Kunst und wirklich alles handeln, was Ihre Fantasie anregt. Wenn Sie eine Farbpalette für Ihren Wohnbereich haben, sollten Sie Kunstwerke auswählen, die mit diesen Farben korrespondieren. Oder Sie ziehen es vor, dass die Kunstwerke im Raum die Farbpalette für den Wohnbereich bestimmen.

Um Ihren Raum luxuriöser wirken zu lassen, sollten Sie überlegen, ob Sie strukturelle Elemente in Ihre Wohnzimmereinrichtung einbauen. Anstelle der üblichen runden Formen oder geraden Linien sollten Sie nach Möbeln Ausschau halten, die eine unerwartete Silhouette aufweisen, oder nach Stücken, die eine interessante Form oder Designqualität haben. Betrachten Sie die Form als ein Schlüsselelement in der luxuriösen Wohnzimmereinrichtung, da sie eine tiefgreifende Wirkung auf das Unterbewusstsein haben kann, also integrieren Sie interessante skulpturale Elemente in Ihrem Wohnzimmer, selbst in kleinen Dosen.

Die Innenarchitekten von Décor Aid empfehlen, Ihr Wohnzimmer zu begutachten. Wenn Ihnen auf Anhieb nur gerade Linien und eckige Kanten auffallen, sollten Sie in Erwägung ziehen, abgerundete und organische skulpturale Elemente in Ihr Wohnzimmer einzubauen. Sie empfehlen auch, nicht zu vorsichtig mit interessanten Formen zu experimentieren, da sie dem Auge ein visuelles Interesse bieten, auf das es sich bei jeder Idee für ein Luxus-Wohnzimmer konzentrieren kann.

Entscheiden Sie sich für großformatige Wanddekoration

Großflächige Wanddekoration ist eine der besten Ideen für die Gestaltung von Wohnzimmern, um ein luxuriöses Ambiente zu schaffen, vor allem, wenn man nur über ein begrenztes Budget verfügt oder es schwierig ist, unterhaltsame dekorative Extras hinzuzufügen. Für diese luxuriöse Wohnzimmergestaltung ist es am besten, einen Blickpunkt zu schaffen, der Ihrem Wohnzimmer einen Wow-Faktor verleiht, indem Sie ein übergroßes, ausdrucksstarkes und schön gerahmtes Kunstwerk aufhängen. Es gibt eine große Auswahl an übergroßen Kunstwerken, die selbst für das kleinste Budget geeignet sind und jeden Raum aufwerten und ihm einen Hauch von Raffinesse verleihen.

Unsere Innenarchitekten empfehlen, bei der Suche nach übergroßer Wandkunst nach Stücken zu suchen, die ein schickes und auffälliges Design haben, etwas, das die Blicke auf sich zieht und für Gesprächsstoff sorgt. Um bei dieser Idee für ein luxuriöses Wohnzimmer Geld zu sparen, sollten Sie auf lokalen Basaren, Flohmärkten und in Secondhand-Läden Ausschau halten. Halten Sie Ausschau nach großen Kunstwerken, die zu sehr günstigen Preisen verkauft werden. Wenn Sie künstlerisch begabt sind, können Sie auch Ihr eigenes überdimensionales Gemälde anfertigen. Auf diese Weise können Sie der Inneneinrichtung Ihres Wohnzimmers auch Ihre eigene Persönlichkeit verleihen.

Halten Sie es einfach

Denken Sie daran, dass ein überladenes und übermäßig mit Accessoires ausgestattetes Wohnzimmer alles andere als luxuriös ist. Wenn es um die Gestaltung Ihres Wohnzimmers geht, ist das Letzte, was Sie wollen, ein Raum, der unordentlich und unorganisiert aussieht. Versuchen Sie daher, alles zu vereinfachen, wenn Sie Ihren Raum dekorieren.

Schränken Sie Ihre Einrichtung ein und entfernen Sie alles Unnötige, während Sie den Schnitt straff halten. Behalten Sie die Stücke, die einen sentimentalen Wert haben oder die besondere Erinnerungen wecken. Und denken Sie daran, dass ein gut organisierter und vereinfachter Wohnraum eine luxuriöse Wohnzimmereinrichtung ausmacht.