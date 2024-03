Fachkräftemangel in 2024

Die deutsche Wirtschaft steht auch im Jahr 2024 vor einer gravierenden Herausforderung: dem Mangel an Fachkräften. Trotz intensiver Bemühungen um Fachkräftegewinnung und zahlreichen Initiativen zur Deckung des Fachkräftebedarfs bleibt der Arbeitsplatzmangel ein zentrales Thema für Unternehmen verschiedenster Branchen. Eine aktuelle Befragung durch das ifo-Institut zeigt auf, dass mehr als die Hälfte der Betriebe, die aktiv nach Personal suchen, sich mit einer zu geringen Zahl an Bewerberinnen und Bewerbern konfrontiert sehen. Dies betrifft vor allem Sektoren wie Wirtschaft, Verwaltung, Technik, Technologie und IT – Bereiche, die für das Wachstum und die Innovationsfähigkeit des Standorts Deutschland von essentieller Bedeutung sind.

54 Prozent der Unternehmen erleben eine zu niedrige Bewerberzahl bei der Fachkräftegewinnung .

. Technik, Technologie und IT zählen zu den am stärksten vom Fachkräftebedarf betroffenen Bereichen.

betroffenen Bereichen. Der Arbeitsplatzmangel wirkt sich nachteilig auf das Wirtschaftswachstum in Deutschland aus.

wirkt sich nachteilig auf das in Deutschland aus. Eine DIHK-Studie schätzt, dass rund 1,8 Millionen Stellen unbesetzt bleiben.

Industrie, Baugewerbe, Handel und Dienstleistungen sind besonders von der Arbeitsplatzlücke betroffen.

55 Prozent der befragten Unternehmen finden keine passenden Kandidaten für ihre offenen Stellen.

Die Situation des Arbeitsmarkt Deutschland erfordert innovative Lösungen in der Fachkräftegewinnung.

Ausblick auf den Arbeitsmarkt: Berufe mit größtem Fachkräftemangel

Die Zukunftsprognose Arbeitsmarkt für Deutschland zeichnet ein Bild des Wandels und der Herausforderungen. Im Jahr 2024 werden insbesondere in den Berufsfeldern Wirtschaft und Verwaltung sowie Technik und IT gravierende Fachkräftelücken sichtbar. Diese Entwicklung weist auf signifikante unbesetzte Stellen hin, die branchenspezifisch variieren können.

Eine aktuelle Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) beleuchtet die Diskrepanz zwischen verfügbaren Fachkräften und der Berufsfelder Nachfrage. Demnach wird trotz des prognostizierten Zuwachses an Erziehern bis zum Jahr 2026 ein Defizit von rund 23.000 Fachkräften in diesem Sektor bestehen bleiben. Ein ähnliches Muster zeigt sich auch im Gesundheitswesen, wo trotz einer Zunahme an Pflegekräften, der Bedarf weiterhin nicht gedeckt wird – ein Indiz für enorme unbesetzte Stellen in der Kranken- und Altenpflege.

Darüber hinaus offenbart die Studie eine kritische Lage in der Softwareentwicklung. Hier ist, trotz einer erwarteten Zunahme an qualifizierten Fachkräften um etwa 50 Prozent im Vergleich zu 2021, ein Mangel an Experten mit einer Lücke von geschätzten 7.000 Stellen zu konstatieren. Diese Zahlen verdeutlichen die Wichtigkeit von zielgerichteten Maßnahmen zur Behebung des Fachkräftemangels in strategisch wichtigen Berufsfeldern.

Berufsfeld Zuwachs an Fachkräften Weiterhin bestehender Mangel Erziehung ca. 152.000 bis 2026 23.000 Kranken- und Altenpflege Zuwachs vorhanden Bedarf nicht gedeckt Softwareentwicklung Anstieg um 50% im Vergleich zu 2021 7.000

Es ist somit von essenzieller Bedeutung, dass Bildungseinrichtungen, Unternehmen und politische Entscheidungsträger gemeinsame Strategien entwickeln, um diese kritischen unbesetzten Stellen zu besetzen und das Potenzial der Arbeitskraft in Deutschland voll auszuschöpfen.

Zahlen und Fakten zum Fachkräftemangel in Deutschland

Die Arbeitsmarktanalyse zeigt deutlich, dass der Bedarf an qualifizierten Fachkräften in Deutschland kontinuierlich steigt. Diese Entwicklung führt zu Berufsengpässen, die insbesondere für die Wettbewerbsfähigkeit und das Wachstum der deutschen Wirtschaft von Bedeutung sind. Ein detaillierter Blick auf die Fachkräftestatistik lässt erkennen, welche Bereiche aktuell und zukünftig betroffen sind.

Statistische Entwicklungen der letzten Jahre

Daten des ifo-Instituts und der DIHK zeichnen ein klares Bild der Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Sie verdeutlichen, dass die Anzahl offener Stellen in vielen Branchen steigt, während die Zahl der verfügbaren Fachkräfte nicht im gleichen Maße zunimmt.

Branchenspezifische Betroffenheit

Verschiedene Industriesektoren erleben einen unterschiedlich stark ausgeprägten Fachkräftemangel. Während manche Branchen bereits aktiv Gegenmaßnahmen ergreifen und Alternativen entwickeln, stehen andere vor wachsenden Herausforderungen bei der Besetzung spezifischer Berufsfelder.

Mangel an dual ausgebildeten Fachkräften

Insbesondere der Bereich der dualen Ausbildung zeigt signifikante Berufsengpässe. Die Wirtschaft fordert eine größere Anzahl an Absolventen mit praxisorientierter Ausbildung, um den spezifischen Anforderungen des Marktes gerecht zu werden und internationale Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

Die Ursachen des Fachkräftemangels

Der Arbeitsmarkt in Deutschland steht vor facettenreichen Arbeitsmarkt Herausforderungen. Eine der wesentlichsten Ursachen ist der demografische Wandel, der durch eine stetig alternde Bevölkerung charakterisiert ist. Dies führt zu einem Rückgang des Angebots von Arbeitskräften und verschärft das Problem der Fachkräftegewinnung.

Eine andere zentrale Ursache liegt in der zunehmenden Fachkräftequalifikation. In vielen Branchen wird eine immer höhere Spezialisierung der Fähigkeiten benötigt, die das vorhandene Arbeitskräfteangebot nicht zu decken vermag. Zudem wirken sich noch immer die Nachwirkungen der Corona-Krise auf den Arbeitsmarkt und die Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte aus.

Globalisierung und die damit einhergehenden Veränderungen beeinflussen ebenfalls den Fachkräftemarkt. Der freie Waren- und Dienstleistungsverkehr begünstigt zwar den Wettbewerb, stellt Unternehmen aber auch vor die Herausforderung, internationale Expertise lokal zu integrieren. Gleichzeitig erschwert ein restriktives Migrationsgesetz die Zuwanderung ausländischer Fachkräfte, was den Fachkräftemangel weiter anheizt.

Ein bedeutender Aspekt, der den „War for Talents“ bereits seit Jahren kennzeichnet, ist die kontinuierliche Anpassung der Mitarbeiterqualifikationen an den technologischen Fortschritt – ein langfristiger Arbeitsmarkttrend, der durch eine Studie von McKinsey aus dem Jahr 1997 hervorgehoben wurde.

Alternde Bevölkerung und rückläufige Geburtenraten

Anstieg der Spezialisierung in verschiedenen Berufsfeldern

Globale Wirtschaftsveränderungen und -krisen

Restriktionen in der internationalen Fachkräftemobilität

Die Bewältigung dieser Komplexität erfordert eine weitblickende und nachhaltige Planung von Unternehmen und Politik, um die Kluft zwischen Fachkräftebedarf und -angebot zu schließen und den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken.

Berufsfelder im Fokus: IT, Industrie und Dienstleistungen

In den dynamischen Bereichen der IT-Spezialisten, Industriefachkräfte und im Dienstleistungssektor sind tiefgreifende Entwicklungen und ein konsequenter Fachkräftemangel festzustellen. Sie stehen im Zentrum der aktuellen Arbeitsmarktentwicklungen und bedürfen einer eingehenden Betrachtung.

Technologische Wandel und IT-Fachkräfte

Der technologische Fortschritt treibt den Bedarf an qualifizierten IT-Fachkräften markant in die Höhe. Insbesondere Softwareentwickler sind in Zeiten der digitalen Transformation mehr denn je gefragt, um die Vielzahl innovativer Projekte und die Sicherstellung der IT-Infrastrukturen zu gewährleisten. Experten schätzen einen Zuwachs der Nachfrage, der in zukünftigen Jahren nicht vollständig gedeckt werden kann.

Industrie: Dual Ausgebildete besonders gesucht

Die Industrie steht ebenfalls vor Herausforderungen im Kampf um Fachkräfte. Vor allem dual ausgebildete Industriefachkräfte profitieren von sehr guten Chancen am Arbeitsmarkt, da ihre Kombination aus praktischer Erfahrung und theoretischem Wissen besonders gefragt ist. Der rasante technologische Fortschritt erfordert zudem ein ständiges Umlernen und Adaption neuer Fertigkeiten.

Dienstleistungsbereich und Handel

Auch der Dienstleistungssektor ist von einer signifikanten Nachfrage nach qualifiziertem Personal geprägt. Speziell im Handel sind die Ansprüche an Dienstleistungsqualität und Kundenberatung gestiegen, was eine entsprechende Qualifikation und Weiterbildung der Mitarbeiter erfordert.

Die MINT-Berufe: Kritischer Engpass in der Fachkräftegewinnung

Der MINT-Fachkräftemangel stellt eine kritische Herausforderung für den deutschen Arbeitsmarkt dar. Trotz der hohen Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften in diesen Bereichen, stehen immer weniger Ingenieure, Naturwissenschaftler und Techniker zur Verfügung. Dieses Phänomen hat weitreichende Auswirkungen auf die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) betont, dass insbesondere die MINT-Berufe von diesem Engpass betroffen sind. Mehr als 40 Prozent der Berufsgattungen kämpfen mit akuten Personalengpässen.

Die Tendenz junger Menschen, sich für akademische Laufbahnen anstatt für eine Berufsausbildung im technisch-handwerklichen Sektor zu entscheiden, verschiebt die Verfügbarkeit qualifizierter Fachkräfte. Hier sind gezielte Maßnahmen notwendig, um junge Talente für MINT-Berufe zu begeistern und das Interesse an einer Berufsausbildung zu steigern.

Förderung von MINT-Fächern bereits in der Schule Verbesserte Sichtbarkeit und Anerkennung der beruflichen Bildung Attraktive Karriereperspektiven und Weiterbildungsmöglichkeiten

Die Bewältigung des MINT-Fachkräftemangels erfordert außerdem eine enge Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, Bildungseinrichtungen und der Politik, um eine nachhaltige Fachkräftebasis sicherzustellen und den Standort Deutschland auch für die Zukunft stark zu machen.

Die Rolle der Zuwanderung im Kontext des Fachkräftemangels

Angesichts des stetigen Fachkräftemangels in Deutschland, ist die Arbeitsmigration eine zentrale Säule in der Strategie zur Sicherung des Arbeitskräftebedarfs in Schlüsselindustrien. Die Bereitstellung von Kanälen für die Fachkräftezuwanderung spielt eine wichtige Rolle in der Stärkung der deutschen Wirtschaft.

Internationale Fachkräfte als Teil der Lösung

Die Bundesrepublik Deutschland betrachtet die gezielte Anwerbung und Einbindung von qualifizierten Arbeitskräften aus dem internationalen Raum als entscheidenden Schritt zur Behebung des Fachkräftemangels. Hierbei ist nicht nur die Anwerbung, sondern auch die erfolgreiche Arbeitsmarktintegration ein wichtiger Baustein.

Visa-Verfahren und Integration

Um den Zuzug und die Integration von Fachkräften aus dem Ausland zu erleichtern, hat die Bundesregierung die Visa-Verfahren optimiert und setzt auf umfangreiche Integrationsmaßnahmen. Dies soll den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt vereinfachen und einen Anreiz für potenzielle Zuwanderer bieten.

Bereich Anforderungen Maßnahmen zur Integration IT und Technologie Spezialisierte Kenntnisse in MINT-Fächern Sprachkurse und kulturelle Orientierung Medizin und Pflege Anerkennung ausländischer Abschlüsse Beratungsdienste und Anpassungsqualifikationen Handwerk und Industrie Praktische Fähigkeiten und Zertifizierungen Integrationskurse und -programme auf regionaler Ebene

Strategien und Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel

Die effektive Bekämpfung des Fachkräftemangels stellt für den Arbeitsmarkt in Deutschland eine zentrale Herausforderung dar. Um dieser entgegenzuwirken, spielen Bildungsförderung, Arbeitskräfteentwicklung und durchdachte Arbeitsmarktstrategien eine entscheidende Rolle.

Förderung von Berufsausbildung und Weiterbildung: Die Investition in die Bildungslandschaft gilt als Grundstein für die nachhaltige Sicherung des Fachkräftenachwuchses. Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf: Flexible Arbeitszeiten und Unterstützungsangebote tragen dazu bei, Arbeitskräfte zu binden und deren Produktivität zu steigern. Anpassung an die Digitalisierung: Fortbildungen und Umschulungen im Bereich digitaler Kompetenzen befähigen die bestehende Belegschaft, sich den neuen Marktgegebenheiten anzupassen. Attraktive Arbeitsbedingungen schaffen: Ein angenehmes Arbeitsumfeld sowie eine gerechte Entlohnung sind ausschlaggebend, um neue Talente zu gewinnen und bestehende Mitarbeiter zu halten.

Active Sourcing und der Aufbau von Talentpools sind weiterhin maßgebliche Instrumente für Unternehmen, um geeignete Kandidaten zu finden und langfristig an sich zu binden. Durch die Fokussierung auf eine positive Candidate Experience und die Präsentation auf optimierten Karriereseiten, können Unternehmen im Kampf um die besten Arbeitskräfte punkten.

Maßnahme Ziel Methodik Bildungsförderung und Weiterbildung Qualifizierung von Nachwuchskräften Stipendien, Kurse, Online-Lernplattformen Flexibilisierung der Arbeitsmodelle Förderung der Work-Life-Balance Teilzeitmodelle, Home-Office, Gleitzeit Digitalisierungskompetenz Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit Seminare, Workshops, e-Learning Attraktivität des Arbeitsplatzes Mitarbeiterbindung und -gewinnung Benefits, moderne Arbeitsumgebung

Fachkräftemangel in der Pflege und Erziehung

Die Herausforderung, ausreichend Fachkräfte im deutschen Gesundheitswesen zu sichern, wird zunehmend größer. Besonders im Bereich der Pflege und Erziehung zeigt sich der Mangel auf vielschichtige Weise. Institutionen und politische Entscheidungsträger sehen sich mit ernsthaften Engpässen konfrontiert. Dies spiegelt sich in einem erhöhten Pflegekräftemangel und einem wachsenden Erzieherbedarf wider.

Altenpflege im Fokus

Im Sektor der Altenpflege zeigt sich der Mangel an qualifiziertem Personal besonders deutlich. Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen steigt stetig als Folge der demografischen Entwicklung in Deutschland. Trotz Bemühungen, mehr Pflegekräfte auszubilden und das Berufsfeld attraktiver zu gestalten, bleibt der Bedarf ungedeckt, was zu einer hohen Arbeitsbelastung des vorhandenen Personals führt.

Personalmangel in Kindergärten und Kitas

Auch im Bereich der frühkindlichen Bildung wird der Personalmangel zunehmend zum Problem. Der Erzieherbedarf in Kindergärten und Kitas kann aktuell nicht gedeckt werden. Diese Lücke hat direkte Auswirkungen auf die Bildung und Betreuung der jüngsten Gesellschaftsmitglieder und stellt somit eine langfristige Herausforderung für die Ausbildung und Entwicklung zukünftiger Generationen dar.

Um einen detaillierten Überblick zum Fachkräftemangel in diesen Sektoren zu bieten, wird eine Gegenüberstellung der aktuellen Situation in der Pflege und im erzieherischen Bereich vorgenommen.

Bereich Anzahl benötigter Fachkräfte Vorhandene Fachkräfte Engpass Altenpflege 50.000 35.000 15.000 Erziehung 40.000 27.000 13.000

Diese Tabelle zeigt, dass sowohl im Bereich der Altenpflege als auch im erzieherischen Bereich die Anzahl der vorhandenen Fachkräfte nicht genügt, um den Bedarf zu decken. Diese Diskrepanz verdeutlicht den akuten Handlungsbedarf, um den Pflegekräftemangel und den Erzieherbedarf zu adressieren und die Qualität im Gesundheitswesen sicherzustellen.

Fazit

Der Arbeitsmarktausblick für Deutschland zeigt, dass der Fachkräftemangel eine komplexe Herausforderung bleibt, die das Potenzial für Wirtschaftswachstum beeinträchtigt und eine gesamtgesellschaftliche Antwort erfordert. Dabei ist es entscheidend, sich von dem Mythos zu lösen, es gäbe einen flächendeckenden Fachkräftemangel – vielmehr ist die Lage in bestimmten Branchen wie dem Handwerk und den MINT-Berufen besonders prekär.

Die Sicherung qualifizierter Fachkräfte bleibt ein zwingendes Ziel, um den Standort Deutschland zukunftsfähig zu gestalten. Es muss hierbei auf innovative Fachkräftesicherung durch eine Stärkung der Arbeitgebermarke und eine Optimierung der Bewerbererfahrung gesetzt werden. Unternehmenskultur, Weiterbildungsmöglichkeiten und die Schaffung attraktiver Arbeitsbedingungen sind Schlüsselelemente, die über den Erfolg in der Rekrutierung entscheiden können.

Abschließend ist die Aktivierung und Qualifizierung inländischer Arbeitskräftepotenziale, die konsequente Förderung von MINT-Ausbildungen und das Werben um internationale Fachkräfte von Nöten. Diese Maßnahmen sind entscheidend, um dem strukturellen Fachkräftemangel entgegenzuwirken und so einen Grundstein für nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu legen.

