Wie man sehr lange am Stück lernen kann

Beim Lernen am Ball zu bleiben und sich nicht zu langweilen, ist entscheidend für den langfristigen Erfolg. Vor allem in der Prüfungsphase müssen Sie mehr lernen als sonst, und zwar ständig.

Und sich nicht zu langweilen, ist der Schlüssel.

Während meiner gesamten Studienzeit habe ich unzählige Stunden mit Lernen verbracht und mich nur selten gelangweilt – und das liegt an diesen 5 Tipps, die ich in diesem Video mit Ihnen teilen werde:

Themen- und Methodenwechsel beim Arbeiten und Studieren

Das erste, was du tun musst, ist, dein Arbeitsthema zu wechseln… du verbringst nicht den ganzen Tag mit demselben Thema, du willst sicherstellen, dass du während des Tages ein bisschen Abwechslung hast, es ist normal, dass du dich langweilst, wenn du stundenlang genau dieselbe Sache studierst.

Das Ziel ist es, so lange wie möglich motiviert zu bleiben. Man kann keine Fortschritte machen, wenn man den ganzen Tag über (z. B. Anatomie der oberen Extremitäten) forscht…

Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man auf mehrere Hindernisse stößt, wenn man genau das gleiche Thema studiert, das man überwinden möchte. Was ich damit meine, ist, dass Sie zum Beispiel den ganzen Tag arbeiten (Anatomie), und die Anatomie hat ihre Herausforderungen. Das liegt zum großen Teil daran, dass es seltsame Bezeichnungssysteme gibt, und einfach daran, dass man sich so viel merken und lernen muss, und außerdem muss man jeden Nerv in welchem Teil des Körpers und die Muskeln in Bezug auf Ursprung und Input kennen und wissen, wie all diese Muskeln arbeiten, um die Bewegung zu stimulieren, was eine schwierige Sache ist.

Kein Zweifel, und wenn man den ganzen Tag damit verbringt, sich mit der Menge und den Herausforderungen der Anatomie auseinanderzusetzen, kommt man nicht weiter…

. Aber das Studium in Raten, in mundgerechten Stücken, über ein paar Wochen hinweg, anstatt sie einfach in einen Tag zu pauken, macht es viel einfacher – und andere Möglichkeiten, wie du lernen kannst, ist, indem du nicht den ganzen Tag mit der gleichen Lernmethode verbringst Anstatt den ganzen Tag nur Vorlesungsfolien durchzugehen, versuche, diese Konzepte deiner Familie zu erklären, Du kannst Prüfungsfragen durchgehen und dich selbst mit Anki-Karten oder Sketches, einem Video oder einem YouTube-Video über Dinge, die du nicht ganz verstehst, testen Die Art und Weise, wie du Informationen auf diese Weise vermittelst und aufnimmst, ist meiner Meinung nach sehr motivierend und hilft dir, dir neue Dinge einzuprägen, wenn es eine lange Lerneinheit ist.

Das Beste an der Aufrechterhaltung der Abwechslung in Ihrem Studium ist, dass es Ihnen hilft, die Informationen, die Sie lernen, zu behalten. Mehrere Studien haben gezeigt, dass eine regelmäßige Wiederholung gut ist, aber auch ein Wechsel des Themas, der Einheit und des Zeitplans für das Studium hilft.

Verwandle es in ein Spiel / Fordere dich selbst heraus

So bleibst du engagiert und lässt dich nicht so leicht ablenken!

!! Wir neigen dazu, mit Spielen besser zu lernen, weil sie Spaß machen. Deshalb ist es am besten, wenn du versuchst, Ressourcen zu nutzen, die deine Arbeit in eine Art Spiel verwandeln.

Das können Puzzles, Quizfragen, Lernkarten oder ähnliches sein. Es ist auch möglich, eine Arbeit mit Aufgaben zu schreiben, bei der man versucht, eine Aufgabe durchzustreichen, nachdem man eine Art Spiel abgeschlossen hat.

– Das Konzept kann ein wenig seltsam erscheinen, aber es gibt viele sekundäre Vorteile, wenn man sein Studium in ein Spiel verwandelt … Es ist wichtig, dass du dich auf das Studium freust, und Spiele wie das Erstellen von Karteikarten oder das Bearbeiten von Fragen aus der Vergangenheit können im Vergleich zum Wiederholen von Folien am Ende der Vorlesung und dem Anfertigen der nächsten Notizen eine Art Spaß sein…

Auf diese Weise mit dem Lernen zu beginnen, kann Sie ermutigen, zu arbeiten und Ihr Interesse aufrechtzuerhalten, damit Sie sich nicht auf Dauer langweilen. – Sie können das Lernen anregen, indem Sie den Inhalt tatsächlich spielerisch lernen. Sie können auch Ihre eigene Version (des Spiels) kreieren, indem Sie sich selbst mit Ihren Lerngewohnheiten herausfordern.

. Ich nehme mir zum Beispiel oft vor, in den nächsten ein oder zwei Stunden zu lernen, um eine Belohnung zu bekommen, einen Snack, einen Kaffee, etwas Zeit am Telefon, was auch immer ich tue.

Ich mache diese Dinge die ganze Zeit…

Versuchen Sie, kleine Wege wie diese zu finden, die Ihnen helfen, Ihre Ziele zu erreichen und zu halten und mit Ihrer Arbeit fortzufahren… das kann wirklich hilfreich sein.

denn es ist eine Art Spiel, und die ganze Studienerfahrung wird zu etwas, auf das man sich freuen kann….

Musik hören

Ich habe in einem anderen Video ausführlich darüber gesprochen. Was ist die beste Musik, die man beim Lernen hören kann? Du kannst es hier nachlesen, und egal, welche Musik du auswählst. Musik kann ein wirklich gutes Hilfsmittel sein, damit ich nicht abgelenkt werde und mich langweile.

Wenn Sie wirklich arbeiten müssen und sich langweilen oder unmotiviert sind, ist es wahrscheinlich am besten, im Hintergrund etwas Musik zu hören.

Auch wenn es ein wenig davon ablenkt, überhaupt nicht zu lernen… — etwas zu tun ist immer besser als nichts zu tun…

. und wenn Sie erst einmal in den Rhythmus des Lernens mit Ihrer Musik gekommen sind, wird es etwas, von dem Sie wissen, dass es Ihnen helfen wird, in die richtige Stimmung zu kommen. Sie können Musik in Ihre Lernroutine einbauen und sie kann Ihnen helfen, das Lernen mit etwas zu verbinden, auf das Sie sich freuen. Schließlich können Aufgaben, die Ihnen an sich langweilig erscheinen würden, mit Musik mehr Spaß machen.

Wie man LANGE STUNDEN lang lernt, ohne sich zu langweilen (wie man produktiv bleibt)

. Für mich persönlich, wenn meine Motivation nachlässt und ich weiß, dass ich ein paar Lo Fi Hip-Hop-Melodien im Hintergrund laufen lassen muss, löst das dieses Problem zu 90 % der Zeit … ja, ich konzentriere mich nicht so sehr, wie ich es ohne die Musik tun würde, aber zumindest bringt sie mich dazu, weiterzumachen, und sie macht das Lernen tatsächlich zu etwas, das mehr Spaß macht .

.. Ich denke: wenn ich Musik ohne den Text hören könnte, wäre es vielleicht besser …

weil das zu sehr ablenkt, den Text zu hören und gleichzeitig zu lesen (aber hey, manche Leute haben kein Problem damit), also mach was du willst …

Finden Sie etwas, das Sie anregt, aber nicht zu sehr ablenkt. Und das ist der Trick.

… (4) [Ändern Sie Ihren Standort] ** Sechs Wochen vor der Prüfung jeden Tag am gleichen Schreibtisch zu sitzen und auf die gleiche Wand zu schauen, sieht furchtbar aus …

Du wirst dich wahrscheinlich langweilen, weil du immer die gleiche Routine hast. Ein Wechsel des Studienortes kann eine gute Möglichkeit sein, etwas Abwechslung zu schaffen. Versuchen Sie, im Ausland zu lernen, vor allem an einem schönen Tag wie diesem. Das kann sehr motivierend sein, weil es so anders ist als das, was Sie gewohnt sind, und es kann Ihnen wirklich einen Ansporn geben, weiterzumachen… Das kann in einem öffentlichen Park sein, oder in der Bibliothek, oder sogar an einem Ort im Freien wie einem Café. Aber wenn das keine Option ist, weil du in London lebst und die Parks normalerweise nicht sehr sonnig sind, oder wenn du im Vereinigten Königreich lebst und das Wetter normalerweise nicht sehr gut ist, könntest du versuchen, in die Bibliothek, das Haus eines Freundes oder ein Café zu gehen, irgendeinen Ort, an dem du deine Umgebung ein wenig verändern kannst. Sie werden sogar überrascht sein, wenn Sie versuchen, in einem anderen Raum Ihres Hauses oder in einem gewöhnlichen Flur zu arbeiten.

Ich erinnere mich, dass wir während meines ersten Studiums an der Universität von Toronto, als wir es leid waren, in unseren Zimmern zu lernen, nur die Flure hinuntergingen und uns alle mit den Computern und unseren Notizen in den Flur setzten und dort lernten. Man kann auch leere Hörsäle ausprobieren oder zufällige Räume, die man überall in den Gebäuden findet, Gemeinschaftssitze, Lounges, solche Dinge können wirklich helfen, die Routine zu verändern.

Es hilft, sich nicht zu langweilen, weil man sich etwas Neuem aussetzt, man wird es nicht als „Raucherentwöhnung“ bezeichnen, wenn es nach kurzer Zeit um das Studium geht. – Nur ein Ortswechsel kann auch ein Anreiz sein, denn tatsächlich aufzustehen…

anziehen.. und die Tasche organisieren.. dann das Haus verlassen und zum Beispiel in die Bibliothek gehen, bedeutet, dass Sie das Beste aus Ihrem Tag und Ihrer Reise machen wollen.

Man darf auch nicht vergessen, dass es sehr motivierend sein kann, wenn man von anderen Menschen umgeben ist, die dasselbe lernen wie man selbst, die dasselbe durchmachen wie man selbst.

Andere Menschen um sich herum bei der Arbeit zu sehen, hilft, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und macht Lust auf mehr. Das bringt mich sehr gut zu meinem nächsten Punkt. (5) [Lernen mit anderen] Ich habe das schon oft gesagt und werde es auch weiterhin predigen, es ist eine sehr nützliche Sache – das Lernen mit anderen ist an und für sich sehr motivierend, weil man sich nicht nur auf die Arbeit konzentrieren muss, sondern sich auch mit anderen austauschen kann.

So kann man über einen längeren Zeitraum lernen. Es hält einen auch für die tatsächliche Arbeit verantwortlich, weil deine Freunde arbeiten wollen und ihr eure gemeinsame Zeit nutzt, und du siehst sie arbeiten und sie sehen, dass du arbeitest, also ist es ein schöner Kreislauf. Sie können auch viel von anderen Kursteilnehmern lernen. Diese Art des Lernens in der Gruppe steigert Ihre Produktivität und kann verhindern, dass Sie sich über längere Zeiträume langweilen. Wenn du siehst, dass alle um dich herum fleißig lernen oder eine Pause machen, dann weißt du, dass du wahrscheinlich das Gleiche tun wirst wie sie. Wenn du mit deinen Freunden zusammen lernst, wirst du feststellen, dass du dir sehr gesunde Gewohnheiten angewöhnt hast. Ich rate dir, vorsichtig zu sein, denn du könntest dir ungesunde Gewohnheiten oder schlechte Eigenschaften aneignen.

Beobachte einfach die Situation und tue das, was zu dir passt oder wovon du glaubst, dass du davon profitieren wirst. Das Gefühl, dass wir alle in dieser Art von Studium sind und die Prüfungen näher rücken, ist unverzichtbar, ein Entspannungsmittel für die Nerven. Und ich denke, es kann dich länger und motivierender als andere Techniken halten, und ich habe ein Video.

Wenn du wirklich arbeiten musst und dich langweilst oder unmotiviert bist, ist es wahrscheinlich am besten, etwas Musik im Hintergrund zu hören.