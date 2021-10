Wie man schnellstmöglichst einen neuen Job findet!

Vielleicht bist du unerwartet arbeitslos geworden, sei es durch eine Entlassung, durch eine Kündigung oder weil du das Video „Soll ich meinen Job kündigen?“ gesehen hast und dich entschlossen hast, einen Vertrauensvorschuss zu bekommen, wo auch immer du dich bei der Arbeitssuche befindest, ich möchte sicherstellen, dass du eine Grundlage hast, um deine Grundbedürfnisse zu befriedigen, denn nur dann kannst du dich wirklich auf deine Träume konzentrieren und ein sinnvolles Leben führen. Zur Erinnerung: Ich möchte noch einmal auf die Psychologie zurückkommen und die Maslowsche Bedürfnispyramide vorstellen.

Wie Sie an dieser Pyramide sehen können, steht die Selbstverwirklichung ganz oben. Das bedeutet, dass Sie alles haben, was Sie brauchen, und dass Sie jetzt Ihr volles Potenzial ausleben. Sie haben hohe Errungenschaften erreicht. Das ist der Punkt, an dem ich die Traumjobs sehe. Noch einmal: Die Grundlage, die Sie aus der Maslowschen Bedürfnishierarchie ersehen können, ist, dass Ihre Grundbedürfnisse erfüllt sein müssen, d. h. Nahrung, Wasser, Miete oder ein Dach über dem Kopf.

Ohne diese Bedürfnisse ist es wirklich schwer, sich auf die anderen Ebenen der Pyramide zu konzentrieren, einschließlich der Verbindung mit anderen und der Wertschätzung. Das Gefühl, etwas beizutragen und etwas zu erreichen. Das ist tatsächlich etwas, womit ich viele meiner Jobsuchenden, die ich coache, kämpfen sehe, nämlich dass sie ihr Selbstwertgefühl noch nicht ganz erreicht haben, dass sie das Gefühl haben, viel wert zu sein oder viel beizutragen, und so halten sie sich unbewusst davon ab, den Selbstverwirklichungsteil der Pyramide zu erreichen, der wiederum die Spitze des Gefühls ist, dass man die Fähigkeit hat, seine Ziele und seine ultimativen Träume zu erreichen.Nur eine Randbemerkung: Wenn ich mit meinen Einzelcoaching-Kunden, meinen Celebrator-Schülern und sogar mit meinen glücklich eingestellten Formel-Schülern und meinen Coaching-Programmen arbeite, konzentriere ich mich wirklich darauf, ihnen bei ihrem Selbstwertgefühl zu helfen, ihr Selbstvertrauen wirklich zu stärken. Auch hier geht es darum, ihnen den Wert und das Potenzial, das sie haben, vor Augen zu führen, anstatt ihnen all die einschränkenden Glaubenssätze abzukaufen, die sie davon abhalten, dieses größere Spiel zu spielen.

Gut, um noch einmal darauf zurückzukommen, wie man so schnell wie möglich einen Job findet, würde ich mich wirklich auf die kurzfristigen Ziele konzentrieren wollen. Auch hier geht es also darum, mit den Fähigkeiten und Erfahrungen, die Sie bereits haben, einen Cashflow zu erzielen.

Was können Sie einem Arbeitgeber oder jemandem, der bereit ist, Ihnen Geld für Ihre Dienste zu geben, sofort anbieten? Konzentrieren wir uns also auf die Option numero uno, die darin besteht, mit Zeitarbeitsfirmen und Personalvermittlern zusammenzuarbeiten, damit Sie so schnell wie möglich eine Stelle als Auftragnehmer finden können. Das ist aus mehreren Gründen wirklich großartig.

Erstens können Sie einschlägige Erfahrungen sammeln und aufgrund Ihrer jüngsten Berufserfahrung den Eindruck erwecken, dass Sie jedem Arbeitgeber neue Fähigkeiten anbieten können. Sie haben die Möglichkeit, in ein Unternehmen hineinzuschauen und neue Prozesse, neue Softwaresysteme und neue Kulturen kennenzulernen und sich wirklich mit ihnen vertraut zu machen. Aber drittens könnte dies auch eine wirklich großartige Probezeit für beide Seiten sein, denn ich habe so viele Leute gesehen, die als Zeitarbeiter angefangen haben. Sie machen einen wirklich tollen Job. Dann gibt es einen geschäftlichen Bedarf, jemanden in dieser neuen Rolle einzustellen, die sie kurz- oder langfristig entwickelt haben, und sie schaffen buchstäblich Rollen für sich selbst in Vollzeit.

Auch hier gibt es also eine großartige Probezeit für beide Seiten, und viertens ist der Rekrutierungszyklus oft kürzer als bei einer Vollzeitstelle. Unternehmen, die Vollzeitbeschäftigte einstellen, brauchen in der Regel länger. Der durchschnittliche Rekrutierungszyklus beträgt 90 Tage, aber für eine Zeitarbeitskraft gibt es einen sofortigen Bedarf, und sie suchen nicht unbedingt jemanden für einen sehr langen Zeitraum, so dass sie nicht mehrere Schichten von Vorstellungsgesprächen durchlaufen müssen, eine Zeitarbeitskraft kann ein wirklich guter Weg sein, um sofort einen Fuß in die Tür zu bekommen und einen Gehaltsscheck zu bekommen. Wie findet man also Zeitarbeitsfirmen? Es gibt mehrere Möglichkeiten: Sie können buchstäblich einfach googeln, worauf Sie sich in Bezug auf die Abteilungen spezialisieren möchten.

So können Sie zum Beispiel Marketing-Personalagenturen und Ihre Stadt in Google eingeben, basierend auf Ihren Suchergebnissen. Sie können auf die Website gehen, Sie können auf Linkedin gehen und direkt mit Personalvermittlern Kontakt aufnehmen, die für diese Unternehmen arbeiten.

Der Sinn dahinter ist, Ihre Fähigkeiten bekannt zu machen, Ihren Lebenslauf einzureichen, ein Telefongespräch zu führen oder sich persönlich zu treffen, wenn sie ein lokales Büro haben, und sich registrieren zu lassen, sie wissen zu lassen, wonach Sie suchen, was Ihren Fähigkeiten entspricht, und sie werden sich mit Ihnen in Verbindung setzen. Als ich noch bei einer Zeitarbeitsfirma gearbeitet habe, kamen oft Kandidaten zu mir und ich konnte sie buchstäblich noch in derselben Woche, wenn nicht sogar am nächsten Tag, zu einem Auftrag schicken. Das ist eine wirklich tolle Möglichkeit, um Erfahrungen zu sammeln, einen Lebenslauf zu erstellen und einen Gehaltsscheck zu bekommen.

Und Sie wollen immer einen positiven Eindruck hinterlassen, denn glauben Sie mir, Personalverantwortliche treffen Hunderte von Menschen, aber sie werden sich an diejenigen erinnern, die einen wirklich positiven Eindruck hinterlassen haben.

Vergessen Sie auch nicht, Ihren Elevator Pitch vorzubereiten. Wenn ihr ein Video sehen wollt, in dem gezeigt wird, wie man einen tollen Elevator Pitch erstellt, lasst es mich in den Kommentaren unten wissen, und ich werde auf jeden Fall eines für euch machen. Nun gut, kommen wir zu Quelle Nummer drei, die, das verspreche ich, nicht betrügerisch ist. Ich persönlich habe sie ständig genutzt, als ich als Personalvermittler auf der Suche nach Kandidaten war, die bereit und in der Lage waren, sowohl für Zeitarbeit als auch für Festanstellungen einzuspringen. Und das ist Craigslist.

Craigslist ist in fast jeder Großstadt bekannt. Gehen Sie also auf die Craigslist-Website Ihrer Stadt und suchen Sie auf jeden Fall in der Jobbörse nach den einzelnen Kategorien, die die wichtigsten Nischen darstellen.

Sie können also buchstäblich juristische Jobs finden, Jobs in der Buchhaltung, Jobs im Finanzwesen. Gehen Sie durch, welche Jobs Ihnen aufgrund Ihres Hintergrunds und der unmittelbaren Fähigkeiten, die Sie einbringen können, zusagen, und sehen Sie sich die tägliche Anzeige an. Wenn dort steht: „Schicken Sie uns Ihren Lebenslauf per E-Mail an“ und der Name des Unternehmens angegeben ist, wissen Sie, dass es sich um eine seriöse Stelle handelt. Schauen Sie also einfach mal durch.

Ich habe das Gefühl, dass Sie eine Goldmine von Möglichkeiten und weniger bekannten Möglichkeiten finden werden, weil nicht sehr viele Arbeitssuchende auf Craigslist nach Möglichkeiten suchen. Aber auch hier ist es eine Goldgrube, vor allem für Zeitarbeitsjobs. Ich persönlich habe schon so viele Leute über Craigslist eingestellt und tue das auch weiterhin, weil es wirklich qualifizierte und tolle Kandidaten waren.

Und noch eine Anmerkung am Rande: Craigslist kostet deutlich weniger als die großen Jobbörsen wie ZipRecruiter, Monster oder Career Builder. Viele Unternehmen, vor allem kleine Unternehmen, nutzen Craigslist also als großartiges Instrument, um die Stellen zu veröffentlichen, für die sie wirklich Kandidaten brauchen.

Nun gut. Mein letzter Tipp für Sie, wenn Sie so schnell wie möglich einen Job suchen, ist, sich die GIG-Wirtschaft zunutze zu machen.

Ich will ganz offen sein. Es ist nichts Falsches daran, Nebenjobs anzunehmen, wenn Sie Ihre Rechnungen bezahlen müssen und das erfordert, dass Sie als Barkeeper arbeiten, Uber fahren oder den Hund ausführen, dann machen Sie das auf jeden Fall. Ich habe auch schon Leute gesehen, die durch ihre Gig-Economy-Jobs einen Job bekommen haben, weil sie in einer Position sind, in der sie zufällig mit Leuten sprechen.

Ich habe zum Beispiel schon so viele Geschichten von Uber-Fahrern gehört, die einen Fahrgast mitgenommen haben und von diesem nach ihrem Lebenslauf gefragt wurden. Es ist also eine perfekte Gelegenheit, nicht nur Geld zu verdienen, sondern möglicherweise auch Ihren Traumarbeitgeber oder Traumkollegen oder -mitarbeiter zu treffen. Vergessen Sie auch nicht die Websites für Freiberufler wie Upwork und Odesk. Sie ermöglichen es Ihnen, Ihre Dienste und Fähigkeiten anzubieten. Es muss nicht unbedingt etwas Technisches sein.

Es gibt dort viele Jobs in der Verwaltung, als Lehrer oder Sprachlehrer, und man kann seine Zeit gegen Geld zur Verfügung stellen, aber auch sein Portfolio aufbauen, so dass man sich auf seine Grundbedürfnisse konzentrieren kann, diese befriedigen kann und dann die Pyramidenleiter hochklettern kann, um schließlich die Selbstverwirklichung oder den Traumjob zu erreichen, den man sich wünscht.

Auch hier gilt, dass wir manchmal Zeit brauchen und es nicht von heute auf morgen geht. Aber wenn Sie Ihre Grundbedürfnisse erst einmal befriedigt haben, garantiere ich Ihnen, dass Sie so viel mehr Raum, Energie und Zeit haben werden, um sich dem zu widmen, was Sie letztendlich anstreben. Es ist also überhaupt nichts falsch daran, sich kurzfristige oder langfristige Ziele zu setzen. Es geht nur darum, dafür zu sorgen, dass Sie sich in einem sehr sicheren Raum befinden, damit Sie nicht ständig gestresst sind und sich Sorgen machen und sich, ähm, besiegt oder hoffnungslos fühlen.

In diesem Sinne kann ich gar nicht genug betonen, wie wichtig es ist, dass Sie nicht nur auf der untersten Stufe der Maslowschen Bedürfnishierarchie bleiben. Es ist wirklich wichtig, dass Sie, sobald Sie diese Sicherheit haben, das Gefühl haben: Okay, ich weiß, dass ich genug habe, um meine monatlichen Ausgaben zu decken. Dann ist es an der Zeit, Ihr Leben und Ihre Karriere auf ein höheres Niveau zu bringen. Was will ich damit sagen? Das bedeutet, dass Sie sich Unterstützung und fachkundige Anleitung holen, sei es durch Ihre Familie, Ihre Freunde, Ihre Mentoren oder Coaches und Berater, die Ihnen helfen, Ihre größeren Ziele zu erreichen.

Sie wollen von dem Punkt, an dem Sie heute stehen, dorthin gelangen, wo Sie eigentlich hinwollen. Die meisten Menschen schaffen das nicht allein. Sie brauchen Anleitung und Unterstützung.

Pass auf dich auf.

