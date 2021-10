Den perfekten Job finden

Sind Sie auf der Suche nach Strategien für die Stellensuche, die Ihre Arbeitssuche beschleunigen? Haben Sie Ihren Lebenslauf und Ihr Anschreiben schon unzählige Male abgeschickt, ohne eine Antwort zu erhalten? Dann bleiben Sie dran, denn in diesem Video lernen Sie 5 Strategien für die Stellensuche kennen, die Ihnen helfen, Ihr berufliches Netzwerk zu nutzen, um Ihre Stellensuche zu beschleunigen. Und bleiben Sie bis zum Ende, denn ich habe etwas ganz Besonderes für Sie. Falls wir uns noch nie getroffen haben: Ich bin Heather Austin von ProfessorAustin.

Bevor wir zu meinen 5 besten Strategien für die Stellensuche kommen, denken Sie daran, dass der Schlüssel zu einer erfolgreichen Stellensuche in Ihrem beruflichen Netzwerk liegt.

Wenn Sie die Qualität der Möglichkeiten, die sich Ihnen bei Ihrer Stellensuche bieten, verbessern wollen, kommt es darauf an, wen Sie kennen. Untersuchungen haben ergeben, dass 80 % der offenen Stellen durch Empfehlungen besetzt werden. Kommen wir also zu meinen 5 besten Strategien für die Stellensuche. Tipp Nummer 1: Nutzen Sie LinkedIn, um sich mit anderen in Ihrer Branche zu vernetzen. Jetzt habe ich zwei einfache Strategien, wie Sie LinkedIn nutzen können, um Ihre Stellensuche zu beschleunigen.

Erstens: Suchen Sie nach Stellen, auf die Sie sich bewerben möchten, oder nach Unternehmen, mit denen Sie gerne zusammenarbeiten würden. Recherchieren Sie dann, ob Sie jemanden kennen, der für dieses Unternehmen arbeitet, oder ob Sie jemanden kennen, der jemanden kennt, der für dieses Unternehmen arbeitet. Teilen Sie Ihren Bekannten Ihr Interesse an der Stelle oder dem Unternehmen mit, für das Sie arbeiten möchten, und fragen Sie sie, ob sie Sie mit dem Personalleiter oder der Personalabteilung in Verbindung bringen können. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie auf LinkedIn nach einer Stelle suchen sollen, habe ich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Sie erstellt. Ich verlinke sie weiter unten.

Wenn Sie nun eine Verbindungsanfrage an jemanden richten, den Sie nicht kennen und noch nie getroffen haben, sollten Sie eine individuelle Notiz verfassen, wenn Sie um eine Verbindung mit dieser Person bitten.

Ihre Notiz könnte etwa so lauten: Hallo Sally, ich habe vor kurzem entdeckt, dass Sie ein Senior Account Representative für das Unternehmen XYZ sind. Ich bewundere die Vision und Mission Ihres Unternehmens. Ich bin gerade dabei, mein Netzwerk aufzubauen und würde mich freuen, wenn wir uns hier auf LinkedIn treffen könnten. Und dann unterschreiben Sie mit Ihrem Namen.

Dies ist der erste Schritt zum Aufbau einer neuen Beziehung. Der zweite Teil der Nutzung von LinkedIn, um mit anderen in Ihrer Branche in Kontakt zu treten und Ihre Stellensuche zu beschleunigen, besteht darin, Gruppen zu finden, diesen beizutreten und mit den Leuten in den Gruppen in qualitativ hochwertigen Gesprächen zu interagieren.

Der Austausch von Gedanken, Ideen und Meinungen mit anderen in privaten Gruppen ist eine gute Möglichkeit, andere kennen zu lernen. Dies ist auch eine großartige Möglichkeit, auf natürliche Weise mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Und um sich richtig zu engagieren, sollten Sie der Unternehmensseite auf LinkedIn folgen, für die Sie gerne arbeiten würden.

Damit bekräftigen Sie Ihr Interesse an der Stelle und bleiben auf dem Laufenden, wenn das Unternehmen einen neuen Beitrag in seinem Feed veröffentlicht. Tipp Nummer 2: Bereiten Sie Ihre Karriereunterlagen vor. Stellen Sie sicher, dass Ihr Lebenslauf, Ihr Anschreiben und Ihr LinkedIn-Profil einsatzbereit sind. Sie sollten in der Lage sein, jedes Element bei Bedarf schnell anzupassen und es schnell an die betreffende Person zu senden, wenn eine Stelle frei wird. Das Letzte, was Sie tun sollten, ist, Ihren Lebenslauf und Ihr LinkedIn-Profil in letzter Minute zu aktualisieren.

Das lässt Raum für Fehler wie Rechtschreibfehler oder grammatikalische Fehler. Lassen Sie sich genügend Zeit, um Ihre Karriereunterlagen zu aktualisieren, und überstürzen Sie den Prozess nicht. Tipp Nr. 3: Entwickeln Sie Ihren 30-Sekunden-Elevator-Pitch. Ihr Elevator Pitch ist ein wichtiges Hilfsmittel bei Ihrer Stellensuche.

Dies ist der schnellste Weg, um andere über Ihre Leistungen und Qualifikationen zu informieren.

Es ist auch eine gute Möglichkeit, anderen mitzuteilen, welche Art von Problemen Sie lösen können. Wenn Sie einen 30-sekündigen Elevator Pitch parat haben, werden Sie selbstbewusster auftreten, wenn Sie mit anderen über Jobmöglichkeiten sprechen. Der Schlüssel zu einem guten Elevator Pitch ist, dass er perfekt auf Ihren Lebenslauf, Ihr LinkedIn-Profil und Ihr Anschreiben abgestimmt ist. Betrachten Sie ihn als Ihre Karrieregeschichte. Und jetzt kommt der Clou: Wenn Sie keinen 30-Sekunden-Pitch haben, habe ich ein Video erstellt, in dem es darum geht, wie man den perfekten Pitch erstellt.

Tipp Nr. 4 – Führen Sie Informationsgespräche Dies ist bei weitem mein Lieblingstipp von allen Tipps, die ich heute mit Ihnen geteilt habe, weil er für mich am besten funktioniert hat. Informationsgespräche sind eine der schnellsten Möglichkeiten, neue Beziehungen zu knüpfen und eine sinnvolle Arbeit zu finden. Ein Informationsgespräch ist ein Gespräch, das Sie auf der Grundlage einer Position, die Sie in der Zukunft haben möchten, oder einer Branche, in der Sie gerne arbeiten würden, führen.