Freiwilliges soziales Jahr nach der Schule

Was ist das freiwillige soziale Jahr?

Du bist im Alter von 18 und 24 Jahren und hast deinen Abschluss geschafft, dann ist das freiwillige soziale Jahr bei einer sozialen Einrichtung genau das richtige. Beim sozialen Jahr lernt man viele praktische Erfahrung die im späteren Leben wichtig sein kann. Besonders bei der Jobsuche kann man die gesammelte Erfahrung anwenden.

Das freiwillige soziale Jahr ist ein Teil des Freiwilligendienstes. Während dieses Jahres hilft man Hilfsbedürftigen Menschen in einer sozialen Einrichtung deiner Wahl. Das Jahr startet in den meisten Fällen am 1. August und hat eine Länge von 12 Monaten. Nach einer Absprache ist es möglich das Jahr zu verkürzen oder zu verlängern. Auf Wunsch 6-18 Monate. Das Ziel des freiwilligen sozialen Jahr ist es, dass es den Menschen hilft Berufserfahrung zu sammeln und es ihr Engagement verstärkt. Während des Jahres wird, einem viel Verantwortung übertragen. In Absprache mit dem Bundesministerium wird das freiwillige soziale Jahr an vielen Schulen und Ausbildungsplätzen stark angesehen und in vielen Fällen viel bevorzugt. Somit kann man die Zeit an den Hochschulen anrechnen lassen.

Wo kann man ein freiwilliges soziales Jahr machen?

Wo man sein freiwilliges soziales Jahr machen will, kann man sich selber aussuchen. Es gibt eine Menge an Möglichkeiten. Das Jahr kann einem gute oder schlechte Meinungen über etwas ändern. Wenn man beim sozialen Jahr viel Spaß bei etwas hat, sollte man sich eventuell überlegen, ob es sich lohnt eine Ausbildung zu machen. Das soziale Jahr kann man in Krankenhäusern, Altenheimen, Rettungs- und Sanitärdiensten, Kindergärten und vieles weitere absolvieren. Es sollte lediglich ein sozialer Dienst sein.

Warum sollte man ein soziales Jahr machen?

Wenn man noch nicht sicher ist, was man nach der Schule machen möchte, dann ist das soziale Jahr genau das richtige. Es werden immer freiwillige gesucht, denn davon kann man nie genug haben. Besonders ist die soziale Arbeit mit den Personen. Im ganzen Jahr muss man an 25 Bildungstagen teil nehmen. An diesen Tagen kann man sich mit anderen freiwilligen Personen austauschen. Die kosten für die Tage muss man nicht selbst bezahlen, sondern der Träger deines Unternehmens.

Wird man für ein freiwilliges soziales Jahr bezahlt?

Das soziale Jahr ist ehrenamtlich und deshalb hat man kein festes Gehalt. Der Träger des Unternehmens ist nicht verpflichtet ein Gehalt zu bezahlen. Allerdings kann er der Person ein kleines Taschengeld als Dankeschön überlassen. Hier liegt, der durchschnitt bei 150 bis 500 Euro. Doch dazu kommen häufig Zuschüsse für Nahrung und Unterkunft. Ebenso steht eine kostenlose Sozialversicherung zur Verfügung.

Mit wie vielen Jahren kann man das freiwillige soziale Jahr absolvieren?

Es gibt nur wenige Hürden auf dem Weg für ein freiwilliges soziale Jahr. Es können dich nur Kleinigkeiten davon aufhalten ein soziales Jahr zu absolvieren. Das bedeutet so gut wie jeder kann ein soziales Jahr tätigen. Die Noten und der Abschluss spielen dabei keine Rolle. Das einzige, was man dafür benötigt, ist die, allgemeine Vollzeit-Schulpflicht. Das bedeutet, dass man mindestens 9 Jahre in der Schule gesessen haben muss, dort spielt das Alter keine Rolle. Prinzipiell kann man bereits im Alter von 15 Jahren das soziale Jahr beginnen. Allerdings, wenn man noch keine 18 Jahre alt ist, benötigt man das Einverständnis der Eltern. Bevor man sich für eine bestimmte Stelle bewirbt, sollte man im Voraus Probearbeiten. Womöglich könnte der Beruf zu einem nicht passen oder man kommt eventuell nicht mit den Kollegen klar. Alles Probleme die sich vermeiden lassen.

Kann man mit dem sozialen Jahr die Fachhochschulreife erhalten?

Mit dem 12-monatigen Dienst kann man den praktischen Teil der Fachhochschulreife erhalten. Wenn man sich wo bewirbt, sollte man dazu schreiben, dass man die Fachhochschulreife so bekommen hat, dass das Unternehmen das berücksichtigen kann.

Wie bewirbt man sich am besten für ein soziales Jahr?

Die meisten der Bewerber stellen sich die Frage, bis wann sollte man sich am besten beworben haben. Gesetzlich gibt es keinen festen Zeitpunkt. Es sollte jedoch vor dem 1. August passieren. Allerdings sollte man immer bedenken, dass sich noch andere bewerben könnten. Das bedeutet, so früh wie möglich. Am besten wäre ein halbes Jahr vorher. Doch es kann genauso gut passieren, dass zwei Wochen vor Beginn ein Platz frei wird und man Glück hat. Beim Schreiben der Bewerbung sollte man in jedem Punkt ehrlich sein. Falsche Informationen kommen immer raus und dann sieht man nicht gut aus. Deshalb immer genau sein.

Kann man ein freiwilliges soziale Jahr mehrfach absolvieren?

Zweimal ein soziales Jahr zu absolvieren ist nicht möglich. Die einzige Möglichkeit wäre das soziale Jahr zu unterbrechen, zum Beispiel zwei mal sechs Monate. Das Jugendfreiwilligendienstgesetz erlaubt maximal eine Länge von 18 Monaten.

Wann beginnt das soziale Jahr 2020/2021?

Wer im Jahr 2020 und 2021 ein soziales Jahr machen möchte, hat noch ein wenig Zeit zum Bewerben. Die Bewerbungsphase beginnt meistens Anfang März. Das soziale Jahr beginnt in der Regel am 1. August. Wenn du also ein soziales Jahr machen möchtest, solltest du dich recht zeitig bewerben.