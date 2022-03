Ergonomischen Gefährdungen im Büro

Die meisten von uns haben die Vorstellung, dass eine Gefahr am Arbeitsplatz eine ungesicherte Ladung, ein Hochspannungsdraht oder ein anderer offensichtlich gefährlicher Gegenstand oder eine gefährliche Situation ist, aber wussten Sie, dass ergonomisch falsche Arbeitsplätze tatsächlich die zweithäufigste Ursache für Verletzungen am Arbeitsplatz sind? Jedes Jahr sind ergonomische Verletzungen für Schadenersatzansprüche von Arbeitnehmern in Höhe von mehreren Milliarden Dollar und für ein Drittel aller Arbeitsunfähigkeitstage verantwortlich. Wie können Sie die Auswirkungen dieser ergonomischen Verletzungen auf Ihr Unternehmen verringern? Am einfachsten ist es, die häufigsten ergonomischen Gefahren zu ermitteln und dann Maßnahmen zu ergreifen, um sie zu verringern. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie genau das tun können, indem wir die drei häufigsten ergonomischen Gefährdungen, die wir in den Büros unserer Kunden sehen, näher erläutern.

Bevor Sie damit beginnen können, ergonomischen Verletzungen vorzubeugen, müssen Sie zunächst verstehen, was eine ergonomische Gefahr ist. Einfach ausgedrückt, handelt es sich dabei um jede Situation oder jedes Verhalten, das zu einer Muskel-Skelett-Erkrankung führen kann. Ergonomische Gefahren sind in der Regel Handlungen, die sich wiederholen, lange andauern und zu chronischen Schmerzzuständen führen. Ein durchschnittlicher Büroangestellter verbringt täglich mehr als sieben Stunden sitzend an seinem Schreibtisch. Sie brauchen einen Schreibtischstuhl, der sie in drei wichtigen Bereichen unterstützt.

Rückenstütze.

Die Rückenlehne muss den gesamten Rücken bis hin zu den Schultern stützen. Eine unzureichende Rückenstütze führt zu Muskelverspannungen. Zweitens: das Sitzkissen. Das Sitzkissen ist nicht nur für den Komfort wichtig, sondern auch für die Unterstützung der unteren Wirbelsäule.

Leider ist es auch der Teil des Stuhls, der am schnellsten abgenutzt wird. Drittens: die Armlehnen. Die Armlehnen sind wichtig, weil sie die richtige Körperhaltung fördern. Die Armlehnen sollten es dem Benutzer ermöglichen, die Ellbogen in einem Winkel von etwa 90 Grad anzulegen, während die Handflächen im Schoß ruhen.

Einer der Hauptgründe, warum Menschen am Schreibtisch kauern, ist die falsche Ausrichtung ihrer Geräte.

Die richtige Anordnung von Tastatur, Maus und Monitor ist entscheidend für eine ergonomische Haltung. Auf Ihrem Monitor sollte sich die oberste Textzeile in einer Linie mit Ihren Augen befinden, während Sie am Schreibtisch sitzen und Ihre Füße flach auf dem Boden stehen. Eine richtig konfigurierte Tastaturablage ermöglicht es Ihnen, Ihre Arme in einem 90-Grad-Winkel anzulegen, wie wir bereits besprochen haben. Ein ergonomischer Bürostuhl allein reicht nicht aus, um alle negativen gesundheitlichen Auswirkungen des langen Sitzens auszugleichen.Die Lösung ist, sich einfach mehr zu bewegen.

Das kann bedeuten, dass Sie eine Pause einlegen und im Büro umhergehen oder am Schreibtisch ein paar Dehnübungen machen. Eine weitere Option, die Sie in Betracht ziehen sollten, ist eine höhenverstellbare Arbeitsfläche, die es Ihnen ermöglicht, zwischen Sitzen und Stehen zu wechseln. Untersuchungen haben gezeigt, dass der Wechsel zwischen sitzender und stehender Haltung nur wenige Male pro Stunde den Kreislauf und die Konzentration deutlich verbessern kann. Heute haben wir uns kurz mit den drei ergonomischen Gefahren befasst, die am häufigsten in jedem Büro lauern. Ungeeignete oder abgenutzte Stühle, schlecht platzierte Geräte und langes Sitzen sowie einige Strategien, um diesen Gefahren zu begegnen.

Desktop oder Laptop ergonomisch einrichten

Für Menschen, die am Schreibtisch arbeiten, ist langes Sitzen leider eine Realität des Alltags. Wir sitzen auf dem Weg zur Arbeit, wir sitzen bei der Arbeit und wir sitzen zu Hause auf der Couch. Nicht selten sitzen wir 11 oder sogar 12 Stunden pro Tag! Das hat ernsthafte negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Selbst wenn Sie die empfohlenen 150 Minuten mäßiger bis starker körperlicher Betätigung pro Woche absolvieren, können Sie damit die negativen Auswirkungen einer sitzenden Lebensweise nicht ausgleichen.

Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass nach Angaben der kanadischen Statistikbehörde Stats Canada derzeit nur 15 % der Kanadier diese Empfehlungen für körperliche Aktivität erfüllen. Zahlreiche Studien über die negativen Auswirkungen einer sitzenden Lebensweise haben Mediziner sogar dazu veranlasst, das Sitzen als das neue Rauchen zu bezeichnen! Die Folge dieser Art von Lebensstil ist eine Zunahme der so genannten Muskel-Skelett-Erkrankungen, kurz EBA. Muskel-Skelett-Erkrankungen sind Verletzungen oder Störungen der Nerven, Bänder, Muskeln, Sehnen, Gelenke und Knorpel im Nacken, im Rücken sowie in den oberen und unteren Gliedmaßen. Es gibt zwar eine Reihe von Präventionsstrategien, die Sie anwenden können, um Ihr Risiko für Muskel- und Skeletterkrankungen zu verringern, aber die Art und Weise, wie Sie Ihren Arbeitsplatz einrichten, kann sich entweder positiv oder negativ auf Ihre Gesundheit auswirken.

Doch bevor wir darüber nachdenken, wie wir unseren Arbeitsplatz einrichten, müssen wir uns überlegen, wie wir unseren eigenen Körper einrichten und ausrichten. Es ist wichtig, dass wir uns in einer neutralen Wirbelsäulenposition aufstellen.Die neutrale Wirbelsäule ist die natürliche Ruheposition der Wirbelsäule, in der die Bandscheiben, Gelenke und Bänder am wenigsten belastet werden und unseren Körper wie eine Feder gegen die Schwerkraft abstützen. Sobald Sie die neutrale Wirbelsäule eingenommen haben, müssen Sie Ihren Arbeitsplatz so einrichten, dass Sie diese Position während des Großteils Ihrer Sitzzeit beibehalten können. Dies beginnt mit Ihrem Stuhl.

Ihr Stuhl sollte in der Sitzhöhe, der Sitztiefe, den Armlehnen und der Position der Rückenlehne verstellbar sein. Stellen Sie die Sitzhöhe so ein, dass sich der höchste Punkt der Sitzfläche knapp unter der Kniescheibe befindet. Falls vorhanden, stellen Sie die Lendenwirbelstütze bis knapp über die Gürtellinie ein. Stellen Sie die Füße flach auf den Boden und prüfen Sie, ob der Abstand zwischen Kniekehle und Sitz für eine geballte Faust ausreicht.Stellen Sie die Armlehnen so ein, dass Ihre Arme bei 90 Grad angewinkelten Ellbogen die Armlehnen kaum berühren.

Verriegeln Sie die Rückenlehne Ihres Stuhls in einer Position, die eine neutrale Wirbelsäule unterstützt. Rollen Sie Ihren Stuhl in Richtung der Schreibtischoberfläche, so dass Ihre Hände bequem auf der Tastatur ruhen können, ohne dass Sie die Arme nach vorne strecken müssen. Dadurch werden Ihre Arme, Schultern und Ihr Nacken weniger belastet. Die Tastatur sollte flach aufliegen und sich auf gleicher Höhe mit der Maus befinden, so dass sich Ihre Schultern, Ellbogen und Handgelenke in einer neutralen Position befinden. Wenn dies aufgrund Ihrer Körpergröße oder der Grenzen Ihres Arbeitsplatzes nicht möglich ist, versuchen Sie es mit einer Fußstütze.

Stellen Sie Ihre Füße auf die Fußstütze, wobei Sie die Knie auf 90 Grad anwinkeln. Erhöhen Sie Ihren Stuhl so, dass Ihr Unterarm und Ihre Handgelenke in einer neutralen Position auf der Tastatur liegen. Stellen Sie den Monitor so auf, dass sich die Oberkante des Bildschirms etwa auf Augenhöhe und eine Armlänge entfernt befindet. Versuchen Sie, Ihre Maus nicht zu fest zu drücken, halten Sie Ihr Handgelenk gerade und bewegen Sie die Maus aus der Schulter, nicht aus dem Handgelenk. Überlegen Sie nun, wie Sie sich an Ihrem Arbeitsplatz im Rahmen Ihres allgemeinen Arbeitsablaufs bewegen.

Versuchen Sie, Positionen und Bewegungen zu vermeiden, bei denen die Wirbelsäule gebeugt und verdreht wird. Wenn Sie Ihre Maus mit der rechten Hand bedienen, sollten Sie das Telefon auf die linke Hand legen. Wenn Sie an Ihrem Schreibtisch Platz zum Lesen oder Schreiben benötigen, sollten Sie Ihren Stuhl zur Seite schieben oder die Tastatur aus dem Weg schieben, um Platz zu schaffen. Denken Sie daran, dass Sie auch bei einer idealen ergonomischen Einrichtung mindestens einmal pro Stunde Bewegungs- und Dehnungspausen einlegen sollten. Immer mehr Menschen benutzen Laptops, wo immer sie auch sind.

Dank besserer Technologie sind Laptops leichter, haben eine längere Akkulaufzeit und bieten die allgemeine Funktionalität eines Computers mit dem Komfort der Mobilität. Laptops sind jedoch nicht für den Langzeitgebrauch gedacht, und doch werden sie für viele Studenten und Arbeitnehmer zum Hauptgerät. Aufgrund ihres Aufbaus können weder die Tastatur noch der Bildschirm an die eigene Körperhaltung angepasst werden. Und weil sie so tragbar sind, nehmen die Menschen oft eine noch schlechtere Sitzhaltung ein, wenn sie ihre Laptops benutzen.Die größte Herausforderung bei einem Laptop besteht darin, den Monitor auf Augenhöhe zu bringen und die Tastatur auf Armhöhe zu halten.