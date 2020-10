Die möglichen Gefahren von Social Media

Was sind Soziale Netzwerke?

Soziale Netzwerke (oft auch kurz mit Social Media genannt) haben das Leben und den Arbeitstag der Menschen sehr verändert. Ob es um das Chatten mit Freunden und Familie geht oder um das Surfen im Internet, die sozialen Netzwerke haben einen großen Anteil in unserem Leben. Diesen Trend kann man nicht beenden und wird noch lange andauern. Seit 15 Jahren wachsen die Netzwerke von Jahr zu Jahr. Sie werden immer besser und bekommen immer mehr Popularität. Man kann zu jeder Zeit und an jedem Ort an das Internet zu greifen. Soziale Netzwerke sind eine große Möglichkeit, um an Informationen zu gelangen. Es bleibt jedoch die Frage, ob es sich lohnt in soziale Netzwerke wirklich zu investieren. Die Antwort hängt von den Zielen ab. Man kann jedoch mit Sicherheit sagen, dass die sozialen Netzwerke sich in weiterer Zukunft immer weiter entwickeln werden, ob ins Positive oder ins Negative. Die Netzwerke haben unterschiedlich Zielgruppen. Manche wollen Erwachsene erreichen und andere hingegen Jugendliche.

Welche sozialen Medien gibt es eigentlich?

Wie viele sozialen Medien es gibt, kann man nicht wirklich sagen, da es ständig neue gibt. Während einige innerhalb weniger Wochen oder Monate einen Hype auslösen, brauchen andere hingegen Jahre. Manche aber auch bekommen gar keinen Hype und schalten ihre Server nach wenigen Monaten wieder ab. Es gibt verschiedene Unterpunkte bei den Social Media, wie Musik, Gaming, Unterhaltung, Video, Bilder und vieles mehr.

Welche Netzwerke sind am beliebtesten?

Vergangenen Januar belegte Facebook mit 2,4 Milliarden Nutzern im Monat Usern Platz eins im Messenger Ranking. Auf Platz zwei ist das Videoportal von Google YouTube, mit fast 2 Milliarden Usern im Monat. Den dritten Platz belegt WhatsApp mit 1,5 Milliarden Usern. Ähnliche Zahlen haben Facebook, Instagram, Snapchat und Linkedin.

Was sind die Nachteile von Social Media?

Dass das Internet uns weiter helfen kann, weiß jeder. Wenn man sich verfahren hat, kann man den Heimweg mit Google Maps finden, wenn man für die Schule etwas recherchieren muss, kann man jeder Zeit auf Wikipedia zu greifen und sich seine Information ablesen. Doch viele Menschen wissen nicht, dass Social Media gefährlich sein kann. Neben den guten positiven Punkten gibt es auch viele negative Aspekte im Internet. Bei einem zu großen Social Media Konsum, können die Schulnoten drunter leiden. Sie hängen nächtelang an ihrem Handy, schlafen weniger und können sich schlechter Konzentrieren. Bei zu vielem Konsum kann eine Sucht entstehen. Es startet mit einer Stunde und am Ende sind es bis zu zehn Stunden am Tag. Auch das Mobbing nimmt durch den Konsum von immer mehr Internet zu. Wer zum Beispiel nicht das neueste Handy hat, keine 1000 Instagram Abonnenten hat, ist bei vielen nicht besonders “cool”. Aus diesen Gründen werden immer häufiger Jugendliche gemobbt. Dies sorgt bei Jugendlichen für physische und körperliche Verletzungen. Die einen verletzten sich körperlich, indem sie sich an den Armen oder Beinen verletzten. Andere sind psychisch krank, sie sind häufig nicht dieselben wie sie mal waren. Ein anderer negative Aspekt sind die Daten, wenn eine Sache im Internet hochgeladen wird ist sie für immer im Internet. Jeder kann es sehen und lesen. Auch die Gefahr vor sexuellen Inhalten ist für Jugendliche sehr hoch. Im Internet gibt es viele Pädophile. Sie können jeder Zeit in Kontakt mit Jugendlichen treten und Ihnen Bildern schicken. Aus diesem Grund sollten Kinder im zu frühen Alter besonders aufpassen, damit so etwas nicht passiert.

Was sind Vorteile von sozialen Medien?

Die sozialen Medien haben das Leben der Menschen um vieles vereinfacht. Jeder ist zu jeder Zeit weltweit vernetzt. Man kann an jedem Punkt der Erde mit seinen Freunden schreiben und Telefonieren. Ebenso kann man jeder Zeit mit der Familie Video-Anrufe tätigen und mit Ihnen die Landschaft genießen. Auch im Punkt von Informationen ist man mit sozialen Netzwerken gut dabei. Wenn man den Nachrichten-Diensten bei den sozialen Medien folgt, bekommt man am schnellsten die neusten Nachrichten mitgeteilt. Ein anderer wichtiger Aspekt ist, dass sich viele Künstler durch die sozialen Medien inspirieren lassen. Sie bekommen oft Nachrichten oder sehen etwas in ihrem Feed was sie inspiriert. Und womöglich kommt dabei ein neues Kunstwerk heraus. Auch im Sinne der sozialen Kontakte können die Medien weiter helfen. Durch Instagram oder Snapchat kann man jeder Zeit neue Freunde kennenlernen. Durch das folgen

Warum werden die sozialen Medien so häufig verwendet?

Die heutige Jugend kann sich ein Leben ohne die sozialen Medien kaum noch vorstellen. Sie benutzen stunden lang am Tag Instagram, Snapchat oder andere Apps. Doch warum verbringt die heutige Jugend so viel Zeit in den sozialen Medien? Der Grund ist einfach. Sie können mit ihren Freunden chatten, Ihnen Bildern schicken, sich mit Ihnen unterhalten. Ebenfalls können sie, wenn sie etwas Zeit zur Verfügung haben sich durch YouTube Videos Unterhalten lassen. Zum Beispiel ein Video bei YouTube oder einen Film bei Netflix.