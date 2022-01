Berufliches Burnout: Wenn die Arbeit übermächtig wird

Die Menschen sprechen immer wieder davon, dass sie sich „ausgebrannt“ fühlen, sei es im Zusammenhang mit der Schule oder der Arbeit oder weil sie sich zu sehr verpflichten. Es ist ein schillernder Ausdruck, aber Sie wissen vielleicht nicht, woher er kommt. Tatsächlich beschäftigen sich Psychologen schon seit mehr als 40 Jahren mit diesem Thema und diskutieren darüber. ***Der Begriff „Burnout“ geht auf das Jahr 1974 zurück, als der Psychologe Herbert Freudenberger ihn in einem Aufsatz verwendete, um seine Kollegen in einer kostenlosen Klinik in New York City zu beschreiben.

Er stellte fest, dass viele der Ärzte, Krankenschwestern und Sozialarbeiter, die sich um die Patienten kümmerten, im Laufe der Zeit weniger motiviert waren und nicht mehr so gute Arbeit leisteten, obwohl sie sich sehr bemühten.

Schließlich haben sie ihre Zeit freiwillig geopfert, um anderen zu helfen. Sie waren körperlich und geistig erschöpft und entwickelten manchmal Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit und andere stressbedingte Symptome. Freudenberger erkannte, dass auch er diese Probleme hatte. In Anlehnung an seine Patienten, bei denen es sich meist um Menschen mit Drogensucht handelte, nannte er es „Staff Burn-out“. Und der Name blieb haften.

Freudenberger schrieb schließlich Bücher über Burnout, in denen er auch seine persönlichen Erfahrungen verarbeitete, und das Konzept verbreitete sich. Wir sprechen immer noch darüber, vielleicht jetzt mehr denn je. Das Problem ist jedoch, dass sich die Wissenschaftler auch nach vielen Untersuchungen nicht ganz auf eine Definition einigen können. Im Großen und Ganzen handelt es sich bei Burnout oder dem Burnout-Syndrom um arbeitsbedingten Stress.

Aber wie er sich genau äußert – und warum – ist weniger klar.

Einige Experten sind nicht davon überzeugt, dass es sich bei Burnout wirklich um eine eigenständige Krankheit handelt, da es viele Symptome mit Krankheiten wie Depressionen, Angststörungen oder dem chronischen Erschöpfungssyndrom gemeinsam hat. Die meisten sind sich jedoch einig, dass es drei Hauptkomponenten gibt. Der erste ist die Erschöpfung, das Gefühl, übermüdet und emotional ausgelaugt zu sein. Nachdem man eine Zeit lang alles gegeben hat, hat man im Grunde nicht mehr viel zu geben. Die zweite ist das, was Psychologen Depersonalisierung oder Zynismus nennen.

Sie distanzieren sich von Ihrer Arbeit und Ihren Mitarbeitern oder Kunden und haben eine negative Einstellung. Und die Krönung des Trios ist ein Mangel an Leistung oder Effizienz.

Meistens bedeutet dies, dass Sie daran zu zweifeln beginnen, dass Sie Ihre Arbeit gut machen. Wie diese drei Komponenten zusammenkommen und zu einem Burnout führen, ist sehr unterschiedlich und wird noch erforscht. Ein gängiges Szenario beginnt jedoch mit Erschöpfung, vielleicht aufgrund eines hohen Arbeitspensums oder zusätzlichen Stresses in anderen Bereichen Ihres Lebens.

Weil man dann so müde ist, distanziert man sich natürlich von der Arbeit. Dies führt zu einem Gefühl der Inkompetenz, das sehr unangenehm ist und sogar real sein kann. Ausgebrannte Menschen sind weniger produktiv und kündigen eher ihren Job. In den Vereinigten Staaten ist Burnout nicht im DSM enthalten, so dass ein klinischer Psychologe oder ein anderer Experte keine Diagnose stellen kann. In einigen wenigen Ländern wie Schweden und den Niederlanden wird es jedoch als Krankheit eingestuft.

Und dort ist sie relativ häufig, etwa bei schätzungsweise 13 % aller Arbeitnehmer. Ein Großteil unseres Verständnisses der Kernbestandteile von Burnout stammt von einer Sozialpsychologin an der UC Berkeley namens Christina Maslach.

Kurz nachdem Freudenberger begonnen hatte, Burnout zu beschreiben, beschloss sie, dass sie es messen können musste, um mehr zu erfahren. Zusammen mit Kollegen entwickelte sie daher das Maslach Burnout Inventory, eine Umfrage, die Menschen in etwa 15 Minuten beantworten können, um festzustellen, ob sie möglicherweise an Burnout leiden. Die Befragten geben an, wie oft sie sich beispielsweise am Ende des Arbeitstages „verbraucht“ fühlen oder wie oft sie sich sehr energiegeladen fühlen.

Und die Daten dieses Fragebogens haben eine Menge ergeben. Zum einen waren Psychologen bisher davon ausgegangen, dass Burnout nur in Berufen auftritt, in denen man mit anderen Menschen zu tun hat – vor allem in Berufen, die mit vielen Emotionen verbunden sind, wie es bei Freudenberger in der Klinik der Fall war. Studien, die in den letzten drei Jahrzehnten mit Hilfe des Maslach Burnout Inventory durchgeführt wurden, ergaben jedoch, dass Büro- und Fabrikarbeiter, Manager, Unternehmer und sogar Fußballspieler Symptome von Burnout aufweisen. Man muss nicht einmal einen Job haben.

Auch Studenten sind ausgebrannt.

Das heißt aber nicht, dass die Art der Arbeit keine Rolle spielt. Burnout scheint in Berufen mit hoher Arbeitsintensität, wie z. B. in der Lehre und in der Medizin, häufiger aufzutreten. In einigen Umfragen gibt sogar die Hälfte der Ärzte an, ausgebrannt zu sein. Aber der Punkt ist: Es ist nicht auf sie beschränkt. Maslach und andere Psychologen haben herausgefunden, dass es anscheinend vor allem darauf ankommt, wie gut eine Person zu ihrem Job passt.

Dafür gibt es viele verschiedene Maßstäbe, darunter Dinge wie Arbeitsbelastung, Belohnung und Aufgabe. Es kommt darauf an, für wie wichtig oder hilfreich Sie Ihre Arbeit halten. Ein wichtiger Faktor ist, wie viel Kontrolle jemand zu haben glaubt. Das Gefühl, nicht autonom zu sein, kann jemanden in die Nähe eines Burnouts bringen, während eine längere Leine davor schützen kann. Ein weiterer Faktor ist, wie viel soziale Unterstützung man hat.

Menschen, die Kollegen haben, denen sie vertrauen und die sie um Hilfe bitten können, kommen viel besser mit Arbeitsstress zurecht.

Nun könnte man erwarten, dass Burnout mit der Zeit zunimmt, so dass ältere Menschen, die schon länger arbeiten und vielleicht eine Familie haben oder sich um andere Dinge kümmern müssen, anfälliger dafür sind. In der Regel ist es jedoch genau umgekehrt: Burnout tritt häufiger bei jungen Menschen auf, die nicht verheiratet sind und keine Kinder haben. Der Gedanke dahinter ist, dass Menschen ohne Partner und Kinder keine geliebten Menschen haben, auf die sie sich stützen können, wenn sie anderen Belastungen ausgesetzt sind, was die Sache noch schwieriger machen könnte. Sie sind vielleicht so sehr auf ihre Karriere fokussiert, dass es ihr Selbstwertgefühl stark beeinträchtigen kann, wenn in ihrem Job etwas schief geht.