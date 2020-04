Tipps für Medizinstudenten

Vergleichen Sie sich nicht mit anderen.

Denken Sie daran, dass Sie es so weit geschafft haben, weil Sie sich als der Beste der Besten erwiesen haben. Die Menschen um Sie herum werden teilen wollen, wie sie studieren, wie viele Notizkarten sie auswendig gelernt haben und wie sie bereits das gesamte Harrison-Handbuch gelesen haben. Das ist OK, freuen Sie sich für sie, aber vergleichen Sie sich nicht mit ihnen!

Die Leute übertreiben oft, und was bei anderen funktioniert, funktioniert bei Ihnen vielleicht nicht. Machen Sie einen Plan für sich selbst und versuchen Sie Ihr Bestes, um sich in Ihren Bemühungen sicher zu fühlen. Wenn Sie in Prüfungen gehen und wissen, dass Sie das Beste vorbereitet haben, was Sie hätten tun können, wird Sie das akademisch sehr weit bringen und Ihrer psychischen Gesundheit erheblich helfen.

Suchen Sie ältere Medizinstudenten.

Sie sind Ihre beste Quelle für Ratschläge zu bestimmten Professoren, Kurssystemen, der Logistik, die Sie bei Praktika erwarten können, und wo Sie nach Ihrer ersten Prüfung an der Medizinschule feiern können. Sie können Ihnen auch ihre Fehler (und die ihrer Mitschüler) mitteilen, damit Sie wissen, was Sie vermeiden können.

Nehmen Sie sich Zeit

Es ist viel zu leicht, in das Loch des reinen Studiums zu fallen. Vermeiden Sie es, sich im Wahnsinn des Medizinstudiums zu verlieren, indem Sie Ihre äußeren Interessen so weit wie möglich in den Vordergrund stellen. Wenn Sie ein Theaterfreak sind, sollten Sie sich mindestens ein Theaterstück pro Semester ansehen (nein, in den Pausen zählt nicht). Wenn Sie Basketball lieben, sollten Sie sich überlegen, ob Sie mit Ihren Klassenkameraden ein Team bilden oder sogar einen freundschaftlichen Wettkampf zwischen den Klassen veranstalten wollen.

Setzen Sie Prioritäten für Ihre psychische Gesundheit.

Essen Sie gut, treiben Sie Sport, verbringen Sie Zeit mit Ihren Lieben und versuchen Sie, wann immer möglich, genügend Schlaf zu bekommen. Kultivieren Sie ein Unterstützungssystem an Ihrer Schule. Wenn Sie anfangen, mit Angst oder Depressionen zu kämpfen, holen Sie sich Hilfe.

Pflegen Sie sinnvolle Freundschaften.

Ihre Klassenkameraden gehören zu den vielfältigsten, engagiertesten, intelligentesten und beeindruckendsten Menschen, denen Sie begegnen werden, und ihre Ziele und Interessen werden sich eng mit Ihren decken. Sie werden eine wichtige Quelle für hilfreiche Informationen über kulturelles Bewusstsein, Studienmaterialien, berufliche Interessen, außerschulische Aktivitäten und Networking sein.

Machen Sie sich die Mühe, jeden in Ihrer Klasse kennen zu lernen; Sie werden überrascht sein, wer Ihr nächstbester Freund oder Ihre nächstbeste Freundesgruppe werden könnte.

Lernen Sie das Personal und die Verwaltung kennen.

Sie sind schon länger dabei, als Sie denken, kennen die Besonderheiten der Schule und werden Ihnen Lektionen beibringen, die Sie im Klassenzimmer nicht lernen können. Einige der Mitarbeiter des Alabama College of Medicine sind zu meinen engsten Mitarbeitern geworden, wenn ich ein gutes Lachen, eine Schulter zum Anlehnen und einen Freund zum Vertrauen haben wollte.